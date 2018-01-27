حزب الله لبنان يعلن استراتيجيته للانتخابات البرلمانية 2018

و أكد نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن أهمية الانتخابات المقبلة أنها تأتي في مرحلة حساسة وتاريخية وهي تعطي فرصة جديدة لوجوه جديدة بالدخول إلي البرلمان'، موضحاً أن 'حزب الله مرتاح لأي نتيجة ستكون عليها الانتخابات وحساباتنا ليست مبنية علي عدد النواب إنما علي سعة التمثيل'.

وخلال لقاء الماكينات الانتخابية لحزب الله في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة قال الشيخ قاسم إننا 'في حزب الله لا نبحث علي أغلبية في المجلس النيابي، كما لا يهمنا الثلث الضامن في هذا المجلس ولكن هذا لا يعني أننا زاهدون في عدد نوابنا'.

وأضاف سماحته أن 'هناك أحاديث عن عدم إجراء الانتخابات ولكن عندما نبحث عن السبب فلا نجد أي مبرر لذلك'، معتبراً أن 'المجلس النيابي القادم سيمتلك أفضل دينامية بسبب نتائج القانون الانتخابي الجديد'.

وإذ شدد نائب الامين العام لحزب الله علي أن 'الغرف السوداء التي لا تريد الانتخابات ليست غرف وطنية انما خارجية لعدم إجراء الانتخابات'، أوضح 'أن هناك من تواصل مع جهات لبنانية للتحالف ضد حزب الله ونحن نعرفهم بالأسماء ولكن الردود أتتهم بأنه لا نفع في ذلك'.

هذا، ولفت الشيخ قاسم إلي أن 'شعار هذه الانتخابات الذي رفعناه هو نحمي ونبني'، واستدرك بالقول ان 'نحمي لبنان لأننا نري أنه من الواجب حماية لبنان وحزب الله يبني عندما يشارك في مجلس النواب والحكومة ويتابع قضايا الناس وعندما يواجه الفساد ويرفع الصوت عالياً للوحدة الوطنية'.

واكد سماحته أن 'حزب الله أحد أعمدة الدولة اللبنانية ولولا حزب الله الذي يشكل عماداً اساسياً في هذه الدولة لما وجدنا هذا الاستقرار'، كما طالب بالتصويت بكثافة في أي موقع من المواقع، ومعتبراً أن مسؤولية اصواتنا هي الامانة'.

ورأي نائب الامين العام لحزب الله ان 'تحالفنا مع حركة أمل في كل لبنان دون استثناء وستكون اللوائح مشتركة وهناك عمل كبير سيكون بين حزب الله وحركة امل'، وأضاف 'اتفقنا مع أمل أنه في بيروت هناك مرشح لحزب الله ومرشح لحركة أمل لأن هناك مقعدين وكذلك في بعبدا وهكذا تم تقسيم المقاعد'.

وأضاف الشيخ قاسم 'نحن لم نسم حتي الان أسماء المرشحين في حزب الله وخلال مدة قد يكون اقصاها الأسبوع الأول من شباط نعلن الأسماء وعندما نقرر سنعلن والتسريبات لا قيمة لها'.

انتهي**2054 ** 2342

