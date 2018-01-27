مسيرات جماهيرية في جمعة الغضب الثامنة

خمس اصابات بالرصاص علي حدود غزة

غزة/ 26 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- أصيب خمسة فلسطينين عصر الجمعة برصاص الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات التي اندلعت علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار علي مئات الشبان الذين وصلوا للتظاهرة في جمعة الغضب الثامنة ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وقال الناطق بلسان وزارة الصحة في غزة ان اثنين من الشبان اصيبوا برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة فيما اصيب اخران بالرصاص شرق جباليا شمال القطاع وأصيب الخامس شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بخان يونس مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للقدس، ورفضا لقرارت ترمب الأخيرة، والإجراءات الأمريكية بحق المدينة المقدسة.
وشاركت إلي جانب حماس، فصائل العمل الوطني والإسلامي بالمحافظة، ولفيف من قيادات الفصائل الفلسطينية وكوادرها، تأكيداً علي الإجماع الوطني لرفض قرارات ترمب بحق القدس المحتلة.
وفي كلمة للقيادي في الحركة مشير المصري، قال:' إن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية ومحاولة تغيير معادلة الصراع علي أرضنا الفلسطينية، وحسم القدس في معادلة الصراع لن تجدي نفعا'.
وأكد أن من يفرط بالمسجد الأقصي يوشك أن يفرط بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مشدداً علي أن الجماهير الفلسطينية لن تفرط في المسجد الأقصي المبارك.
وأضاف، 'إن شعبنا ليس أمامه إلا خيار المقاومة في سبيل تحرير الأرض والمقدسات'، داعياً إلي سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإنهاء وقبر كل الاتفاقيات الهزيلة مع الاحتلال، وأولها اتفاقية أوسلو التي أضرت بالقضية الفلسطينية.
ودعا المصري السلطة في رام الله إلي وقف التنسيق الأمني والتخابر مع الاحتلال، مضيفاً 'إن من يرتكب جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ يرتكب جريمة الخيانة الوطنية وفق القانون ووفق الاتفاقات الوطنية'.
وقال المصري : 'إن استمرار التنسيق الأمني هو الذي يحول دون اشتعال انتفاضة القدس في الضفة الغربية'، مؤكداً أن التنسيق الأمني هو كارثة وطنية، وجريمة شعبية، وواجب علي أصحابه العودة إلي الحضن الوطني.
وأوضح المصري أن قرار ترمب جاء لتصحيح البوصلة وإيقاظ لوحدة الشعب في ميدان المقاومة، مضيفاً 'ندعو لتبني إستراتيجية وطنية كاملة تمكننا من مواجهة المخاطر المحدقة بالقدس والقضية'.
كما خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة شمال قطاع غزة بمشاركة المئات من الفلسطينين للتاكيد علي عروبة القدس ورفضا لتقليصات خدمات الانروا.
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خمس اصابات بالرصاص علي حدود غزة

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