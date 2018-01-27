خلال خطبة الجمعة بغزة

د. بحر: لن نقبل بدولة فی سیناء وصفقة القرن لن تمر

غزة/26 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا-قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئیس المجلس التشریعی الفلسطینی أن الشعب الفلسطینی لن یقبل بدولة فی سیناء، وغزة بمقاومتها لن تمرر صفقة القرن بالتنازل عن القدس والتنازل عن حق العودة.

واستنكر د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطین وسط مدینة غزة استمرار السلطة بالتنسیق الأمنی، داعیا منظمة التحریر والسلطة بوقف الاعتراف بإسرائیل وانهاء اتفاقیة اوسلو، كما دعا الي تبنی استراتیجیة موحدة تجمع جمیع فصائل الشعب الفلسطینی لمواجهة الاحتلال.
وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذی یریدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددا علي أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعی لاسترداد الحقوق وتحریر الارض المحتلة، ملفتا الي أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانین الدولیة.
كما ناشد العالم العربی والاسلامی بوقف الهرولة نحو التطبیع مع الاحتلال الصهیونی كجزء من صفقة القرن، مؤكدا علي أهمیة الامتداد والعمق الاسلامی والعربی لقضیة الشعب الفلسطینی؟
وحذر من استمرار الاحتلال فی انتهاكاته بحق أهلنا فی الضفة الغربیة والقدس المحتلة، واستمرار الاستیطان وتهوید القدس، مشددا أن شعبنا ومقاومته له حق الرد الكامل علي تلك الانتهاكات.
وأكد أن خیار المقاومة الفلسطینیة هو والطریق الوحید والأقصر لتحریر أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جمیع أطیاف شعبنا بالالتفاف حول خیار المقاومة الذی اثبت نجاحه مقابل فشل طریق التسویة والمفاوضات، لأن الاحتلال لا یفهم إلا لغة القوة.
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د. بحر: لن نقبل بدولة فی سیناء وصفقة القرن لن تمر

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