العراق رئيسا للمجلس العربي للمياه

وقال الجنابي في تصريحات ادلي بها لصحيفة الصباح العراقية الرسمية'ان اختيار العراق يمثل تقديرا واحتراما لدوره الكبير في دحر الارهاب وأهميته في العمل العربي المشترك، اضافة الي انجازه الكثير من البنود التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الموارد المائية العرب.

وجاء انتخاب العراق لهذا الموقع خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه في العاصمة المصرية القاهرة, علما ان العراق كان قد تولي رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه خلال عامي 2016 و2017.

واشار وزير الموارد المائية العراقي, الي انه نوقش في الاجتماعات الاخيرة بند دعم حقوق العراق في المياه وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بالنسبة للدول المتشاطئة، والتشديد علي ضرورة المحافظة علي حقوق العراق بهذا المجال، كما تمت مناقشة تأثير الارهاب في مشاريع الموارد المائية للدول التي تعرضت له واهمية اعادة تأهيلها.

واضاف الجنابي انه تم كذلك طرح قضية تحريم استخدام منشأة الموارد المائية في الحروب، واهمية وجود تضامن عربي مع العراق بهذه القضية.

وتجدر الاشارة الي ان العراق يمتلك ثروات وموارد مائية كبيرة وسدود ومنشات مائية حيوية, كان قد تعرض البعض منها لتهديد واستهداف تنظيم داعش الارهابي بعد سيطرته علي مناطق في شمال وغرب البلاد في صيف عام 2014.

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