برلمانية عراقية تحذر من مشاريع داعشية بغطاء اميركي

ودعت النائب فردوس العوادي، رئيس الوزراء حيدر العبادي الي توضيح سبب وجود القواعد الأميركية داخل العراق، مشيرة الي أن تواجد تلك القوات يثير المخاوف بوجود أجندة امريكية اخري مضرة بالعراق مشابهة للاجندة الداعشية، التي ولدت من الفكر الامريكي وبتنفيذ من تركيا وبعض دول الخليج الفارسي.

وتساءلت العوادي، بحسب بيان نشرته وكالة 'عين العراق نييوز' الخبرية، 'ما قيمة الاتفاق بين العراق وامريكا الذي علي أثره اجليت القوات الأمريكية من العراق اذا كانت هذه القواعد موجودة، وما فائدة هذه القواعد التي أصبحت في كل مكان في البلد، والتي توحي علي أنها ليست مؤقتة؟'.

وكان موقع 'غلوبال ريسيرج' الأميركي، قد نشر مؤخرا تقريرا، اشار فيه الي وجود ثمانمائة قاعدة عسكرية اميركية في انحاء مختلفة من العالم، ست منها في العراق.

واشارت النائب العوادي الي 'ان حجة تواجد القوات الأمريكية في العراق انتفت بعد الانتصار العراقي الكبير علي داعش الارهابي'.

وعبرت العوادي عن قناعتها بأن 'الهدف من تواجد تلك القوات يكمن بتغيير التضاريس السياسية للمنطقة حسب المقاسات الأمريكية للسيطرة علي موارد وخيرات شعوبها وحماية الكيان الصهيوني، وهذا الأمر واضح واعترف به الكثير من المراقبين الأمريكيين وكذلك أثبتته المعلومات والدراسات والبحوث التي خرجت من كبريات الجامعات ومراكز الدراسات الاميركية'.

وطالبت رئيس الوزراء 'ان تكون له وقفة تاريخية شجاعة بمطالبة القوات الأمريكية بالجلاء الفوري من العراق تنفيذا للاتفاق الذي ابرم في فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي تم علي اثره جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق'.

وتجدر الاشارة الي انه وفقا للاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، انسحبت القوات الاميركية من العراق بالكامل نهاية عام 2011، واستعادت الحكومة العراقية بسط سيطرتها الكاملة علي الاراضي العراقية، بيد ان اجتياح تنظيم داعش لمساحات من الاراضي العراقية في صيف عام 2014، وعدم خضوع الاكراد لسياسات الدولة المركزية، اتاح للاميركان التواجد عسكريا في مناطق من شمال وغرب العراق، وقد عرقل ذلك التواجد في كثير من الاحيان خطط الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

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