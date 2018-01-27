تحسن موقع ايران للاستثمار الخارجي حسب التصنيف الدولي

طهران/26كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت لجنة تصنيف مخاطر الاستثمار في دول العالم التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تحسن موقع ايران في هذا المجال من المركز السابع الي السادس في عام 2017 ومن ثم الي الخامس في العام الجاري.

ان تحسن موقع ايران في مجال مخاطر الاستثمار سيسهم في تقليص النفقات المترتبة علي استقطاب المستثمرين بنسبة عشرة في المئة إلي جانب ارتقاء مستوي مصداقية ايران في الاوساط الدولية.
و تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتصنيف الدول علي اساس مخاطرالاستثمار الاجنبي فيها من المركز الاول حتي السابع.
الجدير بالذكر انه و بعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ ادرجت الحكومة موضوع استقطاب الاستثمارات الاجنبية في جدول اعمالها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وايجاد فرص العمل وتمكنت لحد الان من استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم بما فيه الصين و روسيا و الهند وكوريا الجنوبية والنمسا وهناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
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تحسن موقع ايران للاستثمار الخارجي حسب التصنيف الدولي

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