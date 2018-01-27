تحسن موقع ايران للاستثمار الخارجي حسب التصنيف الدولي

ان تحسن موقع ايران في مجال مخاطر الاستثمار سيسهم في تقليص النفقات المترتبة علي استقطاب المستثمرين بنسبة عشرة في المئة إلي جانب ارتقاء مستوي مصداقية ايران في الاوساط الدولية.

و تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتصنيف الدول علي اساس مخاطرالاستثمار الاجنبي فيها من المركز الاول حتي السابع.

الجدير بالذكر انه و بعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ ادرجت الحكومة موضوع استقطاب الاستثمارات الاجنبية في جدول اعمالها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وايجاد فرص العمل وتمكنت لحد الان من استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم بما فيه الصين و روسيا و الهند وكوريا الجنوبية والنمسا وهناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

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