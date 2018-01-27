المتحدث باسم الخارجية يعرب عن مواساته مع كوريا الجنوبية

واعرب قاسمي اليوم الجمعه عن بالغ اسفه لحادث اندلاع الحريق في مستشفي في كوريا الجنوبية و الذي اودي بحياة ما لا يقل عن اربعين شخصا و إصابة عشرات اخرين .

يذكر ان حريقا شب صباح اليوم في احد مستشفيات كوريا الجنوبية.

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