المتحدث باسم الخارجية يعرب عن مواساته مع كوريا الجنوبية

طهران/26كانون الثاني/يناير/ارنا- اعرب المتحدث باسم الخارجية «بهرام قاسمي» عن مواساته مع كوريا الجنوبية حكومة و شعبا بضحايا الحريق الذي اتي علي احد المستشفيات في هذا البلد.
واعرب قاسمي اليوم الجمعه عن بالغ اسفه لحادث اندلاع الحريق في مستشفي في كوريا الجنوبية و الذي اودي بحياة ما لا يقل عن اربعين شخصا و إصابة عشرات اخرين .يذكر ان حريقا شب صباح اليوم في احد مستشفيات كوريا الجنوبية.انتهي**1110 ** 1718
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