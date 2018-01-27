برلماني ايراني: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

واضاف «ولي الله نانوا كناري» اليوم الجمعة إنه وبعد التوقيع علي وثيقة دولية يتعين علي جميع الاطراف المعنية بها أن تلتزم بالتعهدات المنصوص عليها ومن هذا المنطلق تؤكد طهران علي ضررة التزام جميع الاطراف بالاتفاق.

وفيما اكد علي التزام ايران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وهذا ما اكد عليه مجلس الامن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد بالقول ان ايران لن تقبل استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي و تعتقد ان وضع نهاية للاتفاق افضل من اعادة المفاوضات حولها.

واوضح انه لم يسبق في اي نقطة في العالم استئناف المفاوضات حول وثيقة تم الاتفاق عليها.

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