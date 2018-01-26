بغداد غير ملزمة بعقود شركة روسنفت الروسية مع اربيل

واكد العلاق، في تصريحات ادلي بها لوكالة 'سبوتنيك' الروسية، ان حكومة بغداد في حلّ من كل الالتزامات المترتبة علي العقود التي ابرمتها شركة روسنفت الروسية مع حكومة اربيل المحلية، وان هذه الشركة وغيرها من الشركات ربما سببت حرجا لنفسها قبل ان تحرج الاخرين.

ودعا المسؤول الحكومي العراقي الي حل المشاكل المتعلقة بأستخراج وتصدير النفط من الحقول الواقعة ضمن الحدود الادارية لاقليم كردستان بطريقة صحيحة.

يذكر ان شركة روسنفت الروسية، التي تعد من كبريات شركات النفط الروسية قد اعلنت في الحادي والعشرين من شهر شباط-فبراير الماضي عن ابرامها اتفاقا مع اقليم كردستان لشراءِ النفط الخام من الاخير، علما ان شركات نفط اجنبية اخري قد اقدمت خلال الاعوام السبعة الاخيرة علي نفس الخطوات، والبعض منها له استحقاقات مالية بمليارات الدولارات في ذمة حكومة الاقليم العاجزة عن تسديدها بسبب مشاكلها الاقتصادية، وقد دفعت الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد، الي قيام الاخيرة بأيقاف صرف المستحقات المالية المقرة للاقليم في الموازنات العامة، وعدم اطلاقها، الا بعد تصدير النفط المستخرج في الاقليم باشراف شركة النفط الوطنية (سومو)، وتحويل عائداته المالية الي ميزانية الدولة.

الي ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي، يوم الخميس، عن موافقة اقليم كردستان علي تسليم عوائد النفط بالكامل إلي الحكومة الاتحادية، بيد ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني نفي ان يكون قد تم التطرق الي هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه بالعبادي في دافوس، قائلا في تصريحات لوسائل الاعلام 'ان بيان مكتب العبادي تطرق لأمور لم نبحثها أصلاً، وقد عاتبناهم علي ذلك'.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت قبل شهرين تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية العامة الي 12.67% بعد ان كانت 17% وهو ما اوجد ردود فعل كردية حادة، واعلان سلطة الاقليم عن عدم التصويت علي مشروع الموازنة في مجلس النواب الا بالعودة الي نسبة الـ17%.

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