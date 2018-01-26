خطيب الجمعة بطهران:

الامام الخميني (رض) هو هوية الثورة الاسلامية

طهران/26كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد خطيب الجمعة بطهران اية الله « احمد خاتمي» ان الامام الخميني (رض) يجسد الثورة الاسلامية و يمثل هويتها.

واضاف آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران، اننا مدينون للامام الراحل و من هذا المنطلق فإن العمل بتوجيهاته يضمن استمرارية الثورة الاسلامية.
وتابع بالقول ان اعداء الثورة الاسلامية كانوا يلجأون الي العاب صبيانية للمساس بالثورة الاسلامية إلا ان المظاهرات العفوية التي انطلقت مؤخرا اثبتت ان الشعب الايراني يدعم الثورة الاسلامية بكل ما يتمتع من قوة وان مظاهرات اخري ستنطلق في ذكري انتصار الثورة الاسلامية (11 فبراير المقبل).
وفيما اشار الي تواجد الشعب الايراني علي الساحة السياسية في البلاد اكد ان الشعب تمكن من احباط جميع المؤامرات بما فيها الحرب الطائفية التي كانت تخطط لها في الايام الاولي من انتصار الثورة الاسلامية و الحرب المفروضة علي ايران لمدة ثماني سنوات الي جانب الفتن التي كانت تثيرها زمرة المنافقين و المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية قبل ثماني سنوات و الفتنة التي حدثت اخيرا.
ودعا الشعب الايراني لمواجهة الفتن و التحلي باليقظة في مواجهة مؤامرات العدو و اضاف ان العدو يضمر حقدا دفينا ضدنا و انه يخطط دوما لحياكة المؤامرات ضدنا بما فيها زرع اليأس و التشاوم لدي الشعب الايراني.
واكد ان الشعب الايراني الذي يحظي بهكذا القائد وحتي ان الاعداء يعترفون بانه اكثر قادة العالم حكمة قادر علي معالجة جميع مشاكله.
وفيما اشار الي محاولات العدو الرامية إلي استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تيلغرام و اينستغرام، اكد آية الله خاتمي في جانب اخر من تصريحاته إننا لا نعارض مواقع التواصل الاجتماعي والاجواء الافتراضية مضيفا اننا نوافق علي الفضاء المجازي السليم من خلال الاستفاده من الطاقات الداخليه وبعيدا عن تدخل الاعداء.
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الامام الخميني (رض) هو هوية الثورة الاسلامية

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