الخارجية قدمت ثمانية تقارير حول الاتفاق النووي لمجلس الشوري الاسلامي

واضاف حسيني اليوم الجمعة في حديث لمراسل ارنا، انه ووفقا لقرار مجلس الشوري الاسلامي، علي الخارجية أن تقدم كل ثلاثة اشهر تقريرا بشأن مسار تنفيذ الاتفاق النووي و في هذا الاطار قدمت لحد الان ثمانية تقارير.

وتابع انه تم البدء في تنفيذ الاتفاق النووي منذ 16 يناير 2016، وقد قدمت وزارة الخارجية مذاك ولحد الان ثمانية تقارير في الموعد المقرر.

واوضح ان الخارجية قدمت في تقريرها ايضاحات حول تنفيذ الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة علي ايران و الغاء تلك العقوبات و كذلك العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي و ما قامت به امريكا لوضع عقبات امام تنفيذ الاتفاق و سلوكها المعارض تجاه الاتفاق.

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