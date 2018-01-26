برلماني ايراني:

الخارجية قدمت ثمانية تقارير حول الاتفاق النووي لمجلس الشوري الاسلامي

طهران/26كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي «حسين نقوي حسيني» ان الخارجية قدمت لحد الان ثمانية تقارير حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لمجلس الشوري الإسلامي.

واضاف حسيني اليوم الجمعة في حديث لمراسل ارنا، انه ووفقا لقرار مجلس الشوري الاسلامي، علي الخارجية أن تقدم كل ثلاثة اشهر تقريرا بشأن مسار تنفيذ الاتفاق النووي و في هذا الاطار قدمت لحد الان ثمانية تقارير.
وتابع انه تم البدء في تنفيذ الاتفاق النووي منذ 16 يناير 2016، وقد قدمت وزارة الخارجية مذاك ولحد الان ثمانية تقارير في الموعد المقرر.
واوضح ان الخارجية قدمت في تقريرها ايضاحات حول تنفيذ الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة علي ايران و الغاء تلك العقوبات و كذلك العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي و ما قامت به امريكا لوضع عقبات امام تنفيذ الاتفاق و سلوكها المعارض تجاه الاتفاق.
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الاتفاق النووي

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نقوي حسيني

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الخارجية قدمت ثمانية تقارير حول الاتفاق النووي لمجلس الشوري الاسلامي

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