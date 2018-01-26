مسؤول ايراني يدعو الي تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية

يزد/26كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد قائم مقام مدينة «ميبد» (وسط) إن تعزيز التعاون بين ايران و الدول الافريقية في مجال الزراعة سيعود بالنفع علي الجانبين معربا عن امله لعقد التوأمة بين ميبد و احدي المدن السنغالية لفسح المجال امام توطيد التعاون الثنائي.

ووصف «حسين فلاح» خلال لقائه سفير السنغال لدي طهران «بابكر باء»، ميبد بانها مدينة تاريخية وثقافية وصناعية وتشتهر بصناعة و انتاج البلاط و الخزف و يتم تصديرها الي مختلف دول العالم بما فيها باكستان و افغانستان و العراق و دول اسيا الوسطي و سلطنة عمان و دبي.
واوضح ان هناك امكانية لتصدير البلاط الايراني الي دول افريقيا وستشكل الصادرات فرصة جيدة لتوثيق التعاون مع الدول الافريقية.
من جانبه اشار بابكر باء خلال اللقاء الي العلاقات العريقة التي تربط السنغال بايران مؤكدا علي ضرورة تمتين العلاقات العلمية والثقافية والصناعية.
وشدد بالقول ان التوقيع علي مذكرة التفاهم للتعاون الجامعي و التبادل العلمي و الثقافي و الصناعي و الزراعي بين السنغال و ايران سيعود بالنفع عليهما.
واشار الي متابعة موضوع عقد التوأمة بين مدينة اصفهان و احدي المدن السنغاليه و اضاف ان يزد هي المدينة الثانية المرشحة لعقد التوأمة مع مدينة سنغالية و نحن نرحب بذلك.
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سياسي

ايرن و السنغال

عقد التوأمة

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مسؤول ايراني يدعو الي تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية

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