ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

و في حديث لمراسل ارنا في محافظة هرمزكان (جنوب) اشار محرابي ليلة الخميس إلي رئاسة ايران لائتلاف القوات البحرية لدول حوض شمال المحيط الهندي و اوضح ان المشاركين في الاجتماع الخامس لقادة القوات البحرية والذي عقد في بنغلادش قرروا عقد الاجتماع القادم في طهران.

وتابع قائلا ان ائتلاف القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي تشكل عام 2008 باقتراح من الهند و بهدف ضمان الامن في المنطقة وعمل خلال السنوات العشر الماضية علي تحقيق هذا الهدف .

واضاف ان الائتلاف اجري مؤخرا اول مناورة له في بنغلاديش لمدة يومين و بمشاركة 23 دولة بما فيها ايران.

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