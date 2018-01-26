استقلال طهران ينهي تعادلاته المتتالية بفوز عريض علي 'بارس جنوبي'

وافتتح استقلال التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة السادسة حصل عليها اثر تعرض مهاجمه مهدي قائدي الي عرقة داخل المنطقة، افتتح بها الاوزبكي سرور جباروف اهداف استقلال.

وحصل استقلال في الدقيقة 21 علي افضلية عددية اثر نيل لاعب 'بارس جنوبي' روح الله سيف اللهي علي بطاقة صفراء ثانية مشكوك في صحتها ليطرد علي اثرها.

وعزز بهنام برزاي تقدم استقلال بهدف ثان في الدقيقة 26 من كرة تلقاها من زميله داريوش شجاعيان.

واستهل استقلال الشوط الثاني بهدف ثالث (48) عبر اللاعب مهدي قائدي صانع الهدف الاول، فيما أختتم علي قرباني مهرجان الاهداف، اثر تلقيه تمريرة من وريا غفوري (66).

وأحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بارس جنوبي (73) غير أن اللاعب اميد سينك اضاع فرصة التسجيل اثر تصدي الحارس مهدي رحمتي لتسديدته.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران الي 32 نقطة وبقي في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بارس جنوبي جم عند 33 نقطة في المركز الرابع.

وفي هذه المرحلة ايضا فاز ذوب آهن اصفهان علي مضيفه استقلال خوزستان 2-0 اول امس الاربعاء فيما فاز سايبا علي بديدة 1-0 وصنعت نفط علي سبيد رود رشت 3-0 وتعادل غسترش فولاد مع نفط طهران 1-1 يوم امس الخميس.

وستجري اليوم الجمعة المباريات الثلاث المتبقية حيث سيلتقي المتصدر برسبوليس مع بيكان وسباهان مع فولاد اهواز ومشكي بوشان مع تراكتور سازي تبريز.

ويتصدر برسبوليس فرق الدوري الايراني الممتاز برصيد 45 نقطة يليه ذوب آهن (35) وسايبا (34) وبارس جنوبي جم (33) وفولاد (33) واستقلال طهران (32).

انتهي ** 2342

