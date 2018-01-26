سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

اعلن ذلك السفیر سجادی خلال لقائه الخمیس فی مقر السفارة الایرانیة فی یریفان 28 نائبا فی البرلمان الارمینی وقال، ان الاستقرار والامن امران مهمان فی تطویر العلاقات بین البلدین ویتوجب علي الناشطین الاقتصادیین الایرانیین والارمینیین استثمار هذه الظروف بافضل صورة ممكنة.

وفی هذا اللقاء الذی حضره مندوبون عن احزاب 'الجمهوری' و'ازدهار ارمینیا' و'یلك' و'داشناكسیون' وعدد من محافظی آرارات وآرماویر وكوتایك ولری بنا، قال السفیر الایرانی، انه ومنذ عامین حیث تم الغاء تاشیرات الدخول شهدنا زیادة الحضور والاستثمارات من جانب التجار والناشطین الاقتصادیین الایرانیین والارمینیین.

وتابع السفیر الایرانی، ان هنالك زیارات لمختلف الوفود الاقتصادیة والصناعیة والزراعیة بین البلدین وفی حال تنفیذ نصوص الاتفاقیات المبرمة فاننا نامل بان نشهد قفزة فی التبادل التجاری بین ایران وارمینیا.

من جانبه وصف رئیس جمعیة الصداقة البرلمانیة الارمینیة الایرانیة واهرام باغداساریان العلاقات بین البلدین بانها عریقة وقد اثمرت عن منجزات جمة.

واشار الي زیارته الاخیرة الي طهران ولقاءاته مع كبار المسؤولین الایرانیین، داعیا الي تنفیذ الاتفاقیات المبرمة بین البلدین.

واكد باغداساریان علي العلاقات العریقة بین الشعبین واشار الي كلمة الرئیس الارمینی سرج سركیسیان فی مقر الاتحاد الاوروبی بستراسبورغ والذی اشار فیها الي العلاقات الودیة بیین البلدین ووجه الشكر والتقدیر لایران لمواقفها وسیاستها المتوازنة تجاه ازمة قرة باغ.

واكد رئیس جمعیة الصداقة البرلمانیة الارمینیة الایرانیة علي تصریحات رئیس وزراء ارمینیا كارن كارابتیان فی منتدي دافوس، معتبرا افتتاح منطقة مغری الحرة فی الحدود بین البلدین جسر ارتباط مناسب مع التجار والناشطین الاقتصادیین الایرانیین حیث بامكانهم عبر هذا الطریق تصدیر سلعهم الانتاجیة الي منطقة اوراسیا وبالتالی اوروبا.

واشار الي رغبة ارمینیا بالانضمام الي رابطة الدول الاسیویة، داعیا ایران لتقدیم الدعم فی هذا الاطار.

كما تحدث محافظو المحافظات الارمینیة عن فرص الاستثمارات والتعاون الحاصل مع المحافظات الایرانیة المجاورة، واعلنوا الاستعداد لای تعاون مع التجار والمستثمرین الایرانیین.

وفی الختام اعتبر نواب البرلمان الارمینی من مختلف الاحزاب حجم التبادل التجاری بین البلدین بانه غیر كاف مقارنة مع المستوي الجید للعلاقات السیاسیة، وطرحوا وجهات نظرهم لرفع مستوي التعاون وازالة العقبات القائمة.

انتهي ** 2342

