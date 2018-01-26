مسؤول: طلبنا المساعدة من الشركات البحرية الكبري للوصول الي الناقلة 'سانجي'

وقال كيان ارثي في تصريح له الخميس خلال لقائه في مدينة تبريز مع اسرة 'بهرام اتحاد' احد ضحايا طاقم الناقلة، لقد طلبنا المساعدة من الشركات البحرية الكبري التي تقوم باعمال البحث في اعماق البحار.

واضاف، نظرا لان السفينة غارقة في عمق 115 مترا فقد ارسلنا روبوتات غاطسة من اجل البحث.

وتابع قائلا، بان التكنولوجيا البحرية لم تصل الي مرحلة الغوص في مثل هذا العمق ونسعي من خلال ارسال الروبوتات العثور علي اي مؤشر لهؤلاء الاعزاء وتقديمه الي اسرهم الكريمة.

وقال كيان ارثي، انه ليست الشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية فقط بل سعي الجميع ايضا للعثور علي بارقة امل في هذا الحادث الا ان الاجل لم يسمح بذلك.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية 'سانجي' العائدة للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية والتي كانت ترفع علم دولة بنما وتحمل 114 الف طن من مكثفات الغاز والوقود (111 الف طن من مكثفات الغاز و 3 الاف طن من الوقود)، قد اصطدمت يوم 6 كانون الثاني / يناير بسفينة 'كريستال' الصينية الحاملة للقمح من اميركا الي الصين علي بعد 160 ميلا من ميناء شنغهاي الصيني.

واثر الحادث وقعت عدة انفجارات في الناقلة 'سانجي' ولم تفلح محاولات اطفاء الحريق فيه الي ان غرقت بعد اسبوع من الحادث، ولقي جميع افراد طاقمه البالغ عددهم 32 حتفهم (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش).

وخلال عملية اطفاء الحريق تم انتشال جثة احد افراد الطاقم في البحر ومن ثم انتشلت جثة اثنين اخرين من سطح الناقلة.

انتهي ** 2342

