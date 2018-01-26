العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

فعلي مدي يومي الاربعاء والخميس، اجتمع رئيس الوزراء العراقي مع الملك الاردني عبد الله الثاني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وزعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي كيفن مكارثي، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي ونائب رئيس جمهورية افريقيا الجنوبية سيريل راموفوزا، ووزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير لاين، ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس جهاز الشرطة الدولية (الانتربول) جورجن ستوك، ورئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، والرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بوب دادلي، والمدير التنفيذي لشركة شل النفطية اندي براون، اضافة الي لقاءاته مع عدد من كبار المستثمرين الدوليين.

وتمحورت مباحثات العبادي حول سبل تقديم الدعم للعراق في مجالات البناء والاعمار واصلاح البني التحتية في المناطق المتضررة جراء الحرب علي تنظيم داعش.

وبحسب مكتبه الاعلامي، عرض العبادي في مجمل لقاءاته بدافوس، رؤية العراق المستقبلية لتطوير جميع القطاعات والفرص الاستثمارية الكبيرة بعد ان تحقق الانتصار علي عصابات داعش الارهابية واهمية إعمار واستقرار العراق، مبينا ان العراق اصبح قصة نجاح كبيرة تحققت بفضل وحدة العراقيين، وانه - أي العراق- مقبل علي عملية نهوض في شتي المجالات الاقتصادية.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء العراقي في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، قبل حوالي اسبوعين من موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين للعراق في دولة الكويت، والذي من المفترض ان تشارك فيه 70 دولة، وعشرات الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

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