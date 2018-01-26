شمخانی: ایران لن تكون الطرف الخاسر فی حال تقویض الاتفاق النووی

جاء ذلك فی مقابلة اجرتها قناة العالم الاخباریة مع ممثل قائد الثورة الاسلامیة امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی علی شمخانی الذی استعرض فیها وجهات نظر ومواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حیال العدید من القضایا الداخلیة والخارجیة.

وفی معرض الرد علي سؤال حول الاحتجاجات الاخیرة التی شهدتها بعض مدن ایران، اعتبر شمخانی ان الاحتجاج حق مشروع وهو معترف به فی الكثیر من بلدان العالم .

واشار الادمیرال شمخانی الي الاحتجاجات التی شهدتها امریكا تزامنا مع الذكري السنویة الاولي لوصول ترامب الي سدة الحكم وقال، ان الكثیر من بلدان المنطقة ومن حیث المبدا لا تعترف بهذا الحق وشرعیته، ولذلك حین تواجه ایران التی یتم تحدید مصیرها عبر اصوات الشعب وصنادیق الاقتراع مثل هذه الاحتجاجات، نري انها تثیر استغراب الدول التی یتم ادارتها وفقا للانظمة القبلیة، لان الاحتجاج فی مثل هذه البلدان یعد بمثابة مؤشر علي تفجر الاضطرابات والازمات فیها. وفی هذا المجال اذكر الیكم واقعة لا تخلو من طرافة. احد قادة هذه البلدان وخلال زیارته لایران قال لی بان الصحف ووسائل الاعلام الایرانیة تعكس الكثیر من نقاط الخلاف الموجودة وهذا الامر قد یؤدی الي تحریض المواطنین، فلماذا لا تمنعون مثل هذه الاجراءات؟ فقلت له: هذا هو نمط الحیاة السائد فی ایران بعد انتصار الثورة الاسلامیة، ونحن لا نشعر بای قلق تجاهه بل نقر بشرعیته. طبعا لا یخفي بان هذا المسؤول كان یشعر بالقلق حیال تاثیر مثل هذه الرؤیة السامیة النابعة من سیادة الشعب،علي بلاده .



** دستور الجمهوریة الاسلامیة یقر حق التجمهر والاحتجاج فی اطار القانون



وتابع ممثل قائد الثورة الاسلامیة قائلا : ان دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة یعتبر التظاهر حقا قانونیا ومشروعا، ویري بان المواطنین احرار فی التعبیر عن ارائهم وانتقاداتهم، فمن وجهة نظرنا الاحتجاجات الاخیرة كانت ضمن المسار الطبیعی وفی اطار التعبیر عن التطلعات، لكن بعض مثیری الشغب قاموا باعمال عنف ممنهجة لزعزعة الامن والاستقرار. وحین ادرك المواطنون بان البعض یحاول استغلال هذه الاحتجاجات المشروعة وحرفها عن مسارها الطبیعی قاموا بعزلهم وعدم مسایرتهم .



وراي الادمیرال شمخانی ان اثبات دور المناهضین للنظام علي صعید استغلال هذه الاحتجاجات لا یحتاج الي وثائق امنیة سریة واضاف : القاء نظرة سریعة علي وسائل الاعلام الرسمیة للدول المعادیة او بعض وسائل الاعلام غیر الرسمیة التابعة للانظمة السلطویة یثبت هذا الامر بشكل واضح. فمن خلال رصد الاجراءات التی قامت بها وسائل الاعلام آنفة الذكر یمكن مشاهدة هذا الامر واثباته. فحین ینبری رئیس جمهوریة دولة ما الي الاعلان فی صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' عن انه سیبذل ما بوسعه لتأجیج الاحتجاجات وانه سیرفع هذا الموضوع الي مجلس الامن الدولی، او حین تقوم ممثلة هذا البلد فی الامم المتحدة بعقد مؤتمر صحفی تكرر خلاله ذات الشعارات التی یطلقها مثیرو الشغب ضد النظام، لا یمكن استنتاج امر آخر سوي التدخل السافر فی هذه العملیة، ومن الطبیعی حین یري ابناء الشعب بان هذا التدخل یهدف الي النیل من الاقتدار الاقلیمی لبلدهم لیس فقط یحددون موقفهم من هذه الاحتجاجات بل یتصدون لها.



واستطرد شمخانی قائلا : ان آلیة معالجة بعض المشاكل التی نصفها بانها جرح داخلی، بدات منذ اشهر وفق مخطط مرسوم لها وهی مبنیة علي تسویة هذه المشاكل باسرع ما یمكن والحیلولة دون ان تتحول البلاد الي مدرج لهبوط طائرات العدو المناوئ للبلاد. ان السلطات الثلاث تبذل ما بوسعها لحل هذه المشاكل ونحن واثقون بان البلاد تتوفر لدیها الامكانیات والطاقات الكفیلة بتسویة هذه العقبات والمشاكل والتعاطی مع التحدیات.





** الجمهوریة الاسلامیة لم تعلن حالة الطوارئ ابدا فی البلاد منذ انطلاقتها



وصرح امین المجلس الاعلي للامن القومی بان البلاد لیس لدیها قانون الطوارئ وقال: خلال العقود الاربعة الماضیة من ارساء الجمهوریة الاسلامیة ورغم بعض الازمات التی عصفت بالبلاد لم نعلن حالة الطوارئ ابدا، ولكننا نري ان فرنسا وبسبب بعض المفرقعات التی فجرها التكفیریون المدعومون من قبل بعض الدول الاقلیمیة تعلن حالة الطوارئ، هذا فضلا عن ان تركیا لا زالت تعیش حالة الطوارئ. لكننا فی ایران وبعد اسبوع فقط من الاحتجاجات نري ان الحیاة عادت الي مسارها الطبیعی، وحتي خلال فترة الاحتجاجات ایضا الحیاة الطبیعیة كانت سائدة. نفوس ایران تربو علي 80 ملیون نسمة وهذه التجمعات كانت محدودة جدا.



** الباری تعالي جعل اعداءنا حمقي



واضاف الادمیرال شمخانی قائلا: رغم رصد امریكا والكیان الصهیونی لاموال طائلة بغیة زعزعة الامن فی ایران والقیام بمؤامرات مثل شن الحرب المفروضة علي ایران علي مدي ثمانیة اعوام وفرض الحظر الجائر علیها وتشكیل تحالف لعزلها دولیا، لم یحققوا مبتغاهم .



وراي ان الهزائم المتتالیة للانظمة السلطویة فی مواجهة ایران مؤشر علي خطأ فهمهم للشعب الایرانی والطاقة التی یتمتع بها النظام الاسلامی، ونحمد الله تعالي بانه جعل اعداءنا من الحمقي، وتابع : لدینا مشروع متكامل لتسویة المشاكل الداخلیة، فالخطة الخمسیة ووثیقة الافاق المستقبلیة للبلاد هی الاطار لتسریع وتیرة الاصلاح والتقدم فی مسار تحقیق التنمیة والتطور.



ولفت الادمیرال شمخانی الي ان الشعب الایرانی یعشق استقلالیة بلاده ویعارض ای تدخل اجنبی فی شؤونه لاسیما تلك التی تحاول استغلال الاحتجاجات الشعبیة لبلورة حركة تشكل عقبة امام تطور البلاد. الرئیس الامریكی الذی اتخذ الكثیر من السیاسات الخاطئة حیال القضایا الاقلیمیة، نشر الكثیر من التغریدات الداعمة فیما یخص هذا الموضوع.



والمح امین المجلس الاعلي للامن القومی الي ان هذا الموضوع لا یختص بترامب وقال : الدول الغربیة ایضا ارتكبت اخطاءا كثیرة، ولكننا وبفضل صمودنا ومواقفنا المدروسة حولنا التهدیدات الي فرص . فجزء من الاقتدار الاقلیمی الذی تتمتع به البلاد حالیا هو نابع من نظام السیادة الشعبیة وتقدیم الانموذج المناسب للتعایش السلمی من جهة، ومن اخطاء اعدائنا المرحلیین والدائمین من جهة اخري.



وقال : ان تقویض او تجرید النظام من مبادئه و قیمه هو حلم مستحیل جرت خلفه بعض الدول منذ بدایة انتصار الثورة الاسلامیة، ولكنها تذوقت مرارة الهزیمة دوما.



** لا یمكن ایصال المساعدات الانسانیة ولا حتي الطعام الي الیمن فی ظل الحصار



وبشأن الازمة الیمنیة ومزاعم امیركا والتحالف السعودی فیما یخص المساعدات العسكریة الایرانیة لحركة انصار الله الیمنیة قال الادمیرال شمخانی : ان الیمنیین یتعرضون لحصار مشدد من قبل بعض الدول، حیث لا یمكن ایصال المساعدات الانسانیة ولا حتي الطعام الیهم . اما الصواریخ فهی لیست حزمة صغیرة من الطعام بل هی وسیلة ضخمة وثقیلة جدا لا یمكن نقلها بالقوارب . وحین یتعرض بلد ما الي حصار بری وبحری وجوی ویزعم البعض بانه یتم ایصال الصواریخ الیه، لا یمكننا وصف هذه المزاعم سوي بالحماقة.



واضاف : نحن نعتقد بان اطلاق مثل هذه المزاعم الخاویة من قبل السعودیین یهدف الي التهرب من مساءلة الرای العام العالمی لاسیما الدول الاسلامیة حیال ثلاث سنوات من الاجرام والتطهیر العرقی وقتل الاطفال والقصف المتواصل بالاسحة المحظورة والهجوم علي الاسواق والاعراس. ان هذه الممارسات الوحشیة هی التی ادت الي الازمة الانسانیة المتفاقمة فی الیمن، ونحن الیوم نشهد صرخات الاحتجاج التی تطلق من قبل المنظمات الاهلیة بل وحتي حلفاء السعودیة فی الغرب، الي درجة انهم باتوا یعلنون عن نیتهم حظر بیع الاسلحة للسعودیة والامارات. نحن نعتقد بان هؤلاء ومن خلال اتهام الاخرین یحاولون التستر علي حقیقة مرة الا وهی الهزیمة المریرة التی كبدهم ایاها الشعب الیمنی بفضل صموده المنقطع النظیر .



واشار الي الجرائم التی ارتكبها الائتلاف السعودی فی الیمن وقال : علي وسائل الاعلام العالمیة ان تنتبه الي ان جذور واسباب العدوان علي الیمن هی اسباب غیر شرعیة وسیاسة استعماریة . فقبل ثلاث سنوات ادعي الامراء السعودیون انه سیتم حسم الملف الیمنی فی غضون اسبوع واحد وانهم سیرغمون الشعب الیمنی علي الخضوع بغاراتهم ویفرضون رئیسا مستقیلا وهاربا علیه رغما عنه. وفی الحقیقة انهم كانوا یریدون تقریر مصیر الشعب الیمنی و حكومته بدلا عنه. لقد مضت ثلاث سنوات مریرة علي العالم الاسلامی، ولكننا الیوم نستطیع القول بحزم ان القدرات العسكریة للجیش والشعب الیمنی هی اقوي من السابق وانه فی حال استمرار هذا الوضع سیتكبد السعودیون المزید من الخسائر .



** الدول العربیة تعتبر الامارات حكومة زجاجیة



وردا علي التصریحات المناوئة لایران من قبل المسؤولین الاماراتیین قال امین المجلس الاعلي للامن القومی : بعض الدول العربیة تعتبر الامارات بلدا صغیرا تسوده حكومة زجاجیة وضعیفة تحاول استعراض عضلاتها من خلال رصد الاموال الباهضة وتقدیم الاتاوات للاخرین.



ولفت الي ان سیاسات دول مثل السعودیة والامارات تزخر بالاخطاء الاستراتیجیة والتكتیكیة واضاف : ان اخطاءهم لا تقتصر علي الیمن، بل اخطاوا بشأن قطر ایضا. دعموا صدام خلال عدوانه علي ایران لاضعاف بلادنا، وصدام هذا هو الذی غزا الكویت وكبد الدول العربیة ثمنا باهضا. ورغم ذلك فان ایران دعمت الكویت ابان الغزو الصدامی لها لانها تؤمن بعدم شرعیة ای عدوان عسكری .



وقال الادمیرال شمخانی : للاسف فان الثروة والجهل السیاسی وانعدام الخبرة وحكم الشباب لهذه البلدان نتجت عنها انشقاقات واهدار للثروات وتحویل القضیة الفلسطینیة الي قضیة ثانویة، فضلا عن القیام بدعم الممارسات الارهابیة والعدوانیة علي بلد جار وحرف بوصلة العالم الاسلامی عن القضیة الفلسطینیة الي قضایا اخري، وهذه خیانة واضحة لن یغفر لها التاریخ والشعوب العربیة .



ولفت الي ان سیاسات ایران الخارجیة تتناغم مع تطلعات شعوب المنطقة وتأتی فی اطار تعزیز استقلالیة الشعوب والاكتفاء علي الذات واضاف : لا شك ان صوتنا متناغم مع صوت الشعوب. الشعوب ترید ان تصرف عوائد دول المنطقة لتحقیق التقدم والاعمار وازالة مظاهر الحرمان، ولیس للعدوان علي الجیران او تعزیز شوكة الارهاب او شراء الاسلحة من الغرب وتخزینها.



** الرئیس الاسد انتصر علي 'داعش' واعاد الامن الي مدن سوریا



وفیما یخص الازمة السوریة اشار الادمیرال شمخانی الي ان هذه الازمة لها مفاصل ومراحل مختلفة واضاف : فی بدایة الصحوة الاسلامیة او الربیع العربی جري تأجیج الازمة فی سوریا. الاضطرابات فی سوریا لم تكن نابعة من مطالب الشعب بل كانت بفعل قرار وارادة سیاسیة لقصم ظهر المقاومة، طبعا ایران ادركت هذه المؤامرة بشكل جید، ولذلك كانت اول دولة وقفت الي جانب سوریا .. خلال الایام الاولي كانت حقیقة الازمة السوریة غیر واضحة بالنسبة للعالم وحتي العالمین الاسلامی والعربی وكانت تكتنفها الكثیر من الضبابیة، ولكن اتضحت معالمها شیئا فشیئا فیما بعد لیتبین انها لیست صحوة اسلامیة بل مؤامرة سیاسیة من قبل بعض الدول لتحجیم المقاومة وتقویة شوكة الكیان الصهیونی. ایران تصدت لهذه المؤامرة كما تصدت لمؤامرة احتلال الكویت وحصار قطر، وكما تدافع الیوم عن الشعب الیمنی اینما تستطیع باستثناء الشق العسكری.



واستطرد القول : البعض كان یتصور بان بشار الاسد سیسقط خلال شهر واحد بل ان احد قادة المنطقة قال آنذاك وكله ثقة بان شخصا آخر سیحكم دمشق خلال الشهر القادم. حماة هذه السیاسة حولوا الاحتجاجات الي حرب مسلحة لكی یحققوا هدفهم خلال شهر واحد. الرئیس بشار الاسد والحكومة الشرعیة فی سوریا ومنذ الیوم الذی بدات مقاومتها كانت محاطة بالتهدیدات، حتي القصر الجمهوری كان مهددا ، ولكننا نري الیوم بان حكومة بشار الاسد القانونیة باتت حقیقة قائمة .



وصرح الادمیرال شمخانی قائلا : دعم ایران وروسیا للحكومة السوریة ادي الي ان تتحول مقاومة الشعب والحكومة والقوات العسكریة السوریة فی مواجهة الازمة الي الي انتصار حقیقی علي 'داعش'. وتزامنا مع الانتصارات المیدانیة، تم متابعة العملیة السیاسیة من خلال مبادرات مثل وقف اطلاق النار ومناطق خفض التصعید والتوتر، بمشاركة من ایران وروسیا وتركیا فی اطار الالیة السیاسیة التی تم اقرارها فی اجتماعات استانا وستتواصل فی سوتشی .



** ایران تدعم ای قرار یتخذه الشعب العراقی



وتطرق امین المجلس الاعلي للامن القومی الي الاوضاع الامنیة لدول المنطقة لاسیما العراق واهمیتها بالنسبة لایران وقال : ان امن واستقرار العراق كان هاجس ومطلب ایران وسیكون . ان العراق تعرض لمؤامرات مختلفة خلال الاونة الاخیرة، لیتمكن من ایجاد تنظیم مناسب مثل الحشد الشعبی بشكل قانونی بغیة التصدی لهذه المؤامرات وحقق الكثیر من النجاحات فی هذا المجال. ان عراق الیوم مختلف تماما عن الیوم الذی تم فیه تشكیل تنظیم 'داعش' الارهابی. فعراق الیوم بامكانه الدفاع عن نفسه بشكل كامل ولهذا فان نسبة هواجسنا حیال العراق الذی كانت عاصمته مهددة من قبل 'داعش' بشكل مباشر تختلف كلیا ولیس لدینا الیوم ای قلق یذكر فی هذا الخصوص .



واضاف : سنبقي الي جانب الشعب العراقی باعتباره بلدا جارا وشریكا استراتیجیا تجمع بیننا وبینه وشائج حضاریة وثقافیة ودینیة مشتركة .



واكد شمخانی قائلا : فیما یخص القضایا السیاسیة الداخلیة والانتخابات فی العراق فاننا ندعم خیار الشعب العراقی وانتخابه فی اطار مسیرة دعم الدیمقراطیة فی المنطقة .



** نعتبر الاكراد اصدقاء استراتیجیین لنا



وحول مسالة استفتاء كردستان العراق وموقف ایران فی هذا الخصوص قال امین المجلس الاعلي للامن القومی : اننا وقبل اعلام الاستفتاء وقرار الانفصال عن العراق وخلال المحادثات النابعة من حسن النیة اعلنا بان هذه الخطوة تتعارض مع مصالح اخوتنا الاكراد وقد طرحنا هذا الموضوع معهم باشكال مختلفة .



واضاف : ایران لدیها علاقة صداقة تاریخیة وقواسم ثقافیة وتعاون استراتیجی مع الاكراد فی العراق منذ القدم، وانطلاقا من هذه الهواجس اعربنا عن قلقنا حیال العملیة المدعومة من قبل الطامعین والدول الاجنبیة عن المنطقة .



وتابع الامیرال شمخانی : خلال المحاثات التی اجریناها مع الوفد الكردی العراقی خلال الایام الاخیرة شعرنا بانهم باتوا بعیدین عن الاجواء التی كانت تسود ابان فترة الاستفتاء وانهم یبحثون عن تعاون جاد مع بغداد فی اطار العراق المتحد والموحد. وبناء علي ذلك لا ینبغی الوقوف فی الماضی ویجب تعزیز التعاون المبنی علي اساس الود والثقة مرة اخري.



وبشان الزیارة الاخیرة لوفد كردستان الي ایران قال ممثل قائد الثورة الاسلامیة امین المجلس الاعلي للامن القومی : لقد جري اتخاذ قرارات جیدة وكثیرة خلال هذه الاجتماعات مثل التعاون الامنی والسعی المشترك لصیانة وحدة الاراضی العراقیة والتعاون مع بغداد والرضوخ لحكم المحكمة العلیا للدستور العراقی من قبل منطقة كردستان وتنمیة التعاون الاقتصادی مع ایران لمعالجة مظاهر التخلف، وهذا ما یجب متابعته بجدعبر التعاون بین مسؤولی البلدین والمساعدات الممنوحة .



** خطأ ترامب الاستراتیجی لعب دورا كبیرا فی افشال مؤامرة المثلث العربی العبری الغربی



وحول قرار الاخیر للرئیس الامریكی دونالد ترامب فیما یخص القدس قال امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی : كما كان متوقعا فان المجتمع الدولی وقف امام ترامب ودان هذا القرار بشدة وبالتالی فان ترامب اهدر الكرامة التاریخیة المفقودة لامریكا اكثر مما مضي.



واضاف : ان معارضة هذا الامر لم یقتصر علي الدول العربیة بل ان مسیرات حاشدة خرجت فی دول مثل اندونیسیا ومالیزیا وباكستان ومختلف دول العالم عبرت عن معارضتها لهذا القرار .



واشار الادمیرال شمخانی الي فشل السیاسة الخارجیة الامریكیة فی مجلس الامن الدولی والجمعیة العامة للامم المتحدة منوها بالقول : لقد اتحدت السلطة والمقاومة الفلسطینیة بشأن هذا الموضوع ما ادي الي افشال جمیع المحاولات التی تمت لفرض مخطط التطبیع وحرمان الشعب الفلسطینی من حقوق المشروعة وذهبت جمیع الاموال المرصودة لهذه المؤامرة هباء منثورا.



وراي ان الخطا الاستراتیجی الذی ارتكبه ترامب لعب دورا كبیرا فی احباط مؤامرة المثلث العربی العبری الغربی واضاف : انهم واجهوا تحدیا اكبر مما كانوا یتوقعونه حیال هذا الموضوع، لذلك اعلنت الادارة الامریكیة انه لیس لدیها نیة بتطبیق هذا المشروع. فی حین لو لم تتفجر هذه الاحتجاجات لنفذوا قرارهم عملیا .





** ترامب استحقر الامم المتحدة



واشار امین المجلس الاعلي للامن القومی الي ان ترامب تعامل باستحقار مع الامم المتحدة وقال : ان تصریح الادارة الامریكیة بان علي الامم المتحدة ان تقر مشروعها والا فانها ستقلل مساعدتها بمعني ان الامم المتحدة هی قوة نیابیة لتمریر السیاسات الامریكیة.



وتابع : ان مثل هذه الرؤیة تسود عقلیة بعض الدول الاقلیمیة ایضا حیث انها تتوهم انه بسبب امتلاكها لاموال طائلة یمكنها فرض سیاساتها علي الاخرین، لذلك تقوم بممارسات غریبة مثل تقدیم الاموال لترامب بغیة ضمان امنها او دعم 'داعش' وتوسیع نطاق الارهاب .



واستطرد القول : ان القرار الخاطئ الذی اتخذه ترامب فی تلك المرحلة ادي الي اثبات عدة قضایا؛ الاولي هی ان خیار التصدی للاحتلال یمر من خلال المقاومة وان جمیع الالیات التی تم اختبارها خلال الـ60 عاما الماضیة علي صعید التصدی للاحتلال لم تكن مؤثرة ومفیدة للشعب الافلسطینی وهذا انجاز عظیم ، ثانیا ان القضیة الفلسطینیة هی القضیة الاولي للعالم الاسلامی وان ای حكومة ترضخ لاملاءات الكیان الصهیونی او تصرح او تحاول من خلال سیاساتها العمل ضد القضیة الفلسطینیة ستواجه العزلة . ثالثا، فشل مشاریع التطبیع مع الكیان الصهیونی والتی یجری العمل علیها من قبل بعض دول المنطقة. رابعا، تم اثبات صدقیة الدول الداعمة للقضیة الفلسطینیة بشكل حقیقی لدي الرای العام العالمی لاسیما الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة . فایران ورغم تعرضها للضغوط المختلفة وعلي مختلف المستویات لم تتراجع ابدا عن مبدا دعمها لمقاومة الشعب الفلسطینی المظلوم فی مواجهة الكیان الاسرائیلی المحتل.



وصرح شمخانی قائلا : لن تمر مؤامرة بعض الدول العربیة الخائنة وامریكا والقاضیة بنقل سفاراتها الي العاصمة المزیفة اورشلیم الا علي جسد الشعب الفلسطینی والمقاومة .



وحول الرسالة الاخیرة لرئیس المكتب السیاسی لحركة حماس اسماعیل هنیة الي قائد الثورة الاسلامیة قال عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام : ان التاریخ وذاكرة الناس والاجیال المختلفة للشعب الفلسطینی خیر دلیل علي ان سیاسة ایران مبنیة علي الدفاع عن الشعب الفلسطینی، وان هذه السیاسة المبدئیة لم یطرا علیها ای تغیر ولم تنقطع ابدا. كما ان مختلف فصائل المقاومة ایضا ادركت بان الخیار الوحید للتصدی للاحتلال یتمثل فی المقاومة والالتحاق بركب المقاومة وتشخیص نفاق وخیانة بعض الدول العربیة.



واشار امین المجلس الاعلي للامن القومی الي التحالف المناوئ لایران والمدعوم امریكیا وقال : لقد زار ترامب منطقة غرب اسیا وحاول بلورة تحالف ضد ایران باموال سعودیة واتباع سیاسة التهدید والترهیب للاخرین، ولكن لم تمض ایام حتي انهارت نواة هذا التحالف ای مجلس التعاون فی الخلیح الفارسی بسبب انهم بعیدون كل البعد عن الواقع الذی یسود المنطقة .



** ترامب واوباما كلاهما لم یكونا صادقین فی التعاطی مع الاتفاق النووی



وبشان مدي التزام امریكا بالاتفاق النووی قال امین المجلس الاعلي للامن القومی: بعد الاتفاق النووی وحتي خلال فترة رئاسة اوباما لم یلتزم الامریكان بوعودهم حیال الاتفاق النووی، وهذا الامر بات اكثر وضوحا بعد مجیء ترامب الي سدة الحكم.



واضاف : ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة باعتبارها منظمة معروفة علي الصعید الدولی مهمتها الاشراف علي التزام ایران بنص الاتفاق او نكثه اعلنت 9 مرات بان ایران ملتزمة بمختلف بنود الاتفاق، وفضلا عن ذلك فان سائر الدول الاعضاء فی مجموعة 5+1 اكدوا هذا الالتزام، ولذلك فان اعلان ترامب عدم التزام ایران بالاتفاق یفتقد لای اسس ویتعارض مع القوانین الدولیة، هذا فضلا عن ان ترامب یفتقد الي اهلیة اعلان مثل هذا الامر.



وتابع : ان ترامب وبناءا علي شخصیته ومواقفه المختلفة یحاول ابتزاز وترهیب الاخرین. نحن نعتبر تصریحاته مجرد مزاعم خاویة، مثلما صرح فیما سبق بانه لا یصادق علي مرسوم استمرار تعلیق الحظر ولكنه تراجع ووقع علیه مرة اخري.



واشار الادمیرال شمخانی الي ان الاتفاق النووی هو اتفاق دولی وعلي الجهات التی ساهمت فی صیاغته ان تثبت التزامها وتصونه بشكل عملی .



ولفت الي ان ترامب هدد الدول الاوروبیة وحدد لها مسؤولیات تتعارض مع تعهداتها المنصوص علیها فی الاتفاق النووی وقال : هذا الامر وفقا لرؤیتنا ورؤیة الخبراء السیاسیین علي الصعید الدولی هو بمثابة اذلال لاوروبا.



ونوه الي الدعوات الاوروبیة والامریكیة المكررة لاعادة التفاوض بشان الموضوع النووی وقال : لقد اوضح احد المنظرین ضمن الفریق الامریكی المفاوض مع ایران فی مقال له انه لا یمكن تقویض امكانیات وتقنیات ایران النوویة عبر اتخاذ ای اجراءات عسكریة او فرض الحظر بل ان هذه الضغوط وعلي العكس ستؤدی الي تحرك ایران باتجاه تنمیة امكانیاتها.



واكد امین المجلس الاعلي للامن القومی قائلا : ان جري الغاء الاتفاق النووی بای ذریعة فان ایران لن تكون الطرف الخاسر، وبما ان الرای العام ثبت لدیه التزام ایران بالاتفاق النووی وعدم مصداقیة الجانب الاخر فان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستسرع من وتیرة خطواتها علي الصعید التقنی. هذا فضلا عن ان سائر البلدان وتأسیسا علي تجربة الاتفاق النووی سوف لن تدخل غمار ایة عملیة تفاوضیة فی المستقبل نظرا لنكث العهد من قبل امریكا واوروبا.



وتابع امین المجلس الاعلي للامن القومی قائلا : ان حاولت امریكا وفقا للمسار الذی تنتهجه حالیا الغاء الاتفاق النووی والخروج منه، فان ذلك یعنی بان الاتفاق النووی لم یعد قائما، وهذا یعنی اننا سنبدا مباشرة بتطبیق خططنا التقنیة والسیاسیة التی وضعناها مسبقا، ولدینا الامكانیات التی تجعلنا قادرین علي تحقیق طفرات نوعیة علي الصعید التقنی لتعزیز قدراتنا النوویة السلمیة ودیمومتها.



وشدد علي ان الشعب الایرانی ومن منطلق الثقة الوطنیة التی تسوده والاعتماد علي الذات ووجود قیادته الحكیمة لن یصل ابدا الي طریق مسدود وقال : اننا والي جانب اضرار الحظر، توفرت لدینا فرص وحققنا الكثیر من المنافع التی ادت الي ترسیخ ثقافة الاعتماد علي الذات والاكتفاء داخلیا.



وختم امین المجلس الاعلي للامن القومی مقابلته بالتنویه الي ان ترامب هو الرئیس الامریكی الاول الذی وصلت شعبیته الي ادني مستوي بین الرؤساء السابقین فی عامه الاول وفقا لاستطلاعات الرای الدولیة مصرحا بالقول : اضافة الي نقاط الضعف الموجودة فی شخصیة ترامب، فان الاستراتیجیة الامنیة المعلنة من قبل امریكا ملیئة بالتناقضات ونقاط الضعف وهذا ما سیوفر لنا الكثیر من الفرص خلال عام 2018 لو استثمرنا نقاط الضعف هذه.

انتهي ** 2342

