الوفاء للمقاومة: اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان انتهاك للسيادة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم الخميس اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت برئاسة النائب محمد رعد، وأصدرت البيان الآتي:

'مع اقتراب المهلة التي تبدأ فيها عند مطلع الشهر المقبل الترشيحات للانتخابات النيابية، تختلط الاجواء المتلبدة بالعواصف الثلجية المرتقبة مع اجواء الخلافات السياسية الداخلية التي نأمل ان نري خواتيمها لمصلحة الوطن، فيما تواصل الادارة الاميركية عزفها التحريضي ضد حزب الله عبر سيمفونية التشكيك والاتهام المفبرك الفاقد لاي دليل، وادعاءات التحقيق السياسي للتأكد من عدم تسلل تمويله عبر النظام المصرفي الاميركي الذي ينتهك سيادات الدول ويتسلط علي سياساتها النقدية والاقتصادية دون وجه حق، وبحكم الأمر الواقع، وتوظيف ذلك كله ضمن أقذر عملية تصفية حساب مع الشعوب المقاومة في المنطقة لمشاريع التسلط والارهاب الاسرائيلي التي تدعمها وتحميها الادارة الاميركية المتجبرة، في سياق رعايتها لمحاولات التطبيع المتواصلة بدءا من الثقافة والفن والسياحة والبيئة وصولا الي العلاقات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية.

لقد ناقشت الكتلة جملة النقاط الواردة علي جدول اعمال اجتماعها وخلصت الي ما يأتي:

1- تدين الكتلة اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان، وأصل تدخلها في النظام المصرفي اللبناني، وتعتبر ذلك انتهاكا للسيادة اللبنانية لا يبرر السكوت عنه الادعاءات الواهية بالحرص علي علاقات لبنان وصداقاته الدولية المزعومة.

2- تعتبر الكتلة قيام العدو الاسرائيلي بعدوان جديد علي لبنان من خلال عملية التفجير الآثمة التي استهدفت قياديا في حركة حماس في مدينة صيدا، مؤشرا خطيرا لتمادي العدو في خرقه للسيادة اللبنانية واستهدافه زعزعة الامن والاستقرار، الامر الذي يتطلب أعلي درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الجديد في المواجهة.

واذ تؤكد الكتلة أهمية مواصلة جهود الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية لكشف خيوط هذا العدوان، فإنها تدعو الي التشدد في مكافحة شبكات التخريب الصهيونية واعتبار ذلك اولوية للامن الوطني اللبناني.

3- تدعو الكتلة الشعب اللبناني وقواه الشريفة الي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في جميع المجالات والصعد، كما تدعو الدولة الي احترام التزاماتها واتفاقاتها ضمن هذا السياق، وتحيي وقفات الاحتجاج والرفض التي دعت اليها المنظمات الشبابية والجمعية اللبنانية لمقاطعة الكيان الصهيوني ولقاء الاحزاب اللبنانية والفلسطينية، وتؤكد ضرورة مواصلة التحركات السياسية والاعلامية والشعبية الرافضة لكل مفردات التطبيع مع العدو الصهيوني، التي هي اعتداء ذميم علي الكرامة الوطنية وتشكل مخالفات قانونية توجب تطبيق احكام قانون العقوبات ذات الصلة.

4- تطلب الكتلة من الحكومة اللبنانية التزام تعهداتها امام المجلس النيابي بشأن الاصلاحات التي ينبغي ان تتضمنها الموازنة العامة للعام 2018، خصوصا لجهة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة قوننة الهدر، وتشدد علي أهمية الاسراع في ارسال هذه الموازنة الي المجلس النيابي لدراستها واقرارها.

5- ان ملفات الهدر والفساد المحولة الي القضاء اللبناني المختص، سواء منها المرتبط بقطاع الاتصالات أو تلك المرتبطة باستغلال اعمال التحديد والتحرير للاستيلاء علي المشاعات أو سواها من الملفات والقضايا، تحتاج الي مقاربات جدية وسريعه لوضع حد للتمادي الحاصل في هدر المال العام.

وتأمل الكتلة ان تكون هناك خطوات ملموسة في هذا المجال لاعادة الامل الي اللبنانيين بإمكان النهوض ببلدهم.

6- تابعت الكتلة الاوضاع المتردية للخدمات الكهربائية في محافظة جبل لبنان الجنوبي ومحافظتي الجنوب والنبطية وما يترتب عليها من اعطال واضرار تطال المواطنين والمؤسسات وحملت الكتلة الحكومة المسؤولية بالاسراع بايجاد حل جذري وسريع ونهائي لهذه القضية'.

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