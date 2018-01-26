جنوب إفريقيا تعتبر الكيان الصهيوني نظام فصل عنصري

وقال الدبلوماسي الجنوب إفريقي 'كلينتون سويمير' إن 'المصطلح الذي استخدم أصلاً لوصف التمييز ضد السود في جنوب إفريقيا يمكن أن يطبق فقط علي 'إسرائيل' بسبب سياساتها اتجاه الفلسطينيين وغير اليهود'.

وتابع المسؤول الإفريقي''إسرائيل' هي الوحيدة في العالم التي يمكن تسميتها بـ'دولة أبارتهايد'، نبقي قلقين جدا من رفض حق تقرير المصير عن الشعب الفلسطيني، الذي مع انعدامه، لا يمكن ممارسة أي حق لإنسان آخر'.

وقد مرّت العلاقات الإفريقية مع كيان العدو بفترات من التوتر منذ ذلك الحين، فيما اقترع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جوهانسبورغ الشهر الماضي علي قرار يطالب الحكومة بتقليص التمثيل الدبلوماسي لبريتوريا في فلسطين المحتلة، وقد أجمع أعضاؤه علي قرار تحويل السفارة في رمات غان إلي 'مكتب تواصل'.

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