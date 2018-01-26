منظمات دولية تعترض علي خفض المساهمات الأميركية للأونروا

وفي الرسالة عبَّر القادة عن قلقهم العميق إزاء العواقب الإنسانية المترتبة علي هذا القرار بشأن المساعدات التي تدعم حياة الأطفال والنساء والرجال في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال القادة في رسالتهم 'بغض النظر عما إذا كانت هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة، أو فرص للحصول علي الرعاية الصحية الأولية، أو التعليم الابتدائي، أو أي دعم آخر هام بالنسبة للسكان الضعفاء، فلا شك في أن هذه التخفيضات ستكون لها عواقب وخيمة إذا ما تم المضي بها'.

وختمت الرسالة إلي إدارة ترامب بالقول 'من دواعي القلق العميق أن نري مثل هذا التجاهل العفوي للمبادئ التي كانت حاسمة في مداولات السياسة الأميركية علي مدي عقود عديدة، ونأمل بشدة أن تعيدوا النظر في هذا القرار المؤسف الذي نعتقد أنه يقوض القيم الهامة والحاسمة، كما يقوض القيادة الأميركية في أنحاء العالم'.

وأُرسلت الرسالة إلي سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة نيكي هالي، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكمستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة اللاجئين الدولية ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إريك شوارتز'، وفق ما جاء في تعليقات السفيرة نيكي هالي، فإن هذا القرار يهدف إلي معاقبة القادة السياسيين الفلسطينيين وإرغامهم علي تقديم تنازلات سياسية'.

ورأي شوارتز أن 'من الخطأ معاقبة الزعماء السياسيين من خلال حرمان المدنيين من المساعدات التي تحافظ علي حياتهم'، عادًّا ذلك 'خروجاً خطيراً ومذهلا عن خط السياسة الأميركية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الدولية، حيث يتعارض القرار بشكل صارخ مع القيم التي تتبناها الإدارات الأميركية والشعب الأميركي أيضا'، وفق تعبيره.

بدوره، قال مدير المجلس النرويجي للاجئين في الولايات المتحدة الأميركية والمشارك في تنظيم الرسالة مع منظمة اللاجئين الدولية جويل تشارني في بيان صادر عن المجلس 'كانت تنص السياسة الأميركية لعقود منذ زمن علي أن الطفل الجائع لا يعرف السياسة، بحسب ما ذكر الرئيس ريغان لتبرير المساعدة الأميركية للمجاعة في إثيوبيا عام 1984'، مطالبا بتقديم المساعدات لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة علي أساس الحاجة فقط، ونافيا إمكانية وجود أي مبرر لانتهاك هذا المبدأ في حالة المدنيين الفلسطينيين، كما قال.

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