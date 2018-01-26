تجمع المؤسسات الخيرية يطلق نداء انقذوا غزة

وقال منسق التجمع أحمد الكرد خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة إن القطاع يشهد تدهورًا خطيرًا في مختلف القطاعات الإنسانية والحياتية جراء الحصار الإسرائيلي والحروب الثلاثة الماضية.

وأعلن الكرد عن إطلاق التجمّع حملة 'أنقذوا غزة'؛ للعمل علي حث العالم علي توفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد عن مليوني محاصر في القطاع.

وأضاف 'نُطلق نداءنا الأخير في وجه كل أحرار العالم للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني هنا'.

وبلغت نسبة الفقر بالقطاع 80% منها 65% تحت خط الفقر المدقع، في حين وصلت نسبة البطالة إلي 50% نصفهم من الشباب وخريجي الجامعات.

وأكد الكرد أن ثلاثة أرباع أهالي قطاع غزة يحتاجون للمساعدات الإغاثية العاجلة والتي لم تعد متوفرة الآن، مشيرًا إلي أن 40% من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية.

وبحسب الجمعيات الخيرية في غزة، فإن 1700 يتيم يعانون من عدم وجود كفالات بسبب إغلاق حسابات الجمعيات ومنع تحويل مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلي 50 ألفًا من ذوي الإعاقة بحاجة للعلاج والتأهل.

وعلي صعيد الوضع الصحي، ذكر الكرد أنه يمر بمرحلة خطيرة، 'لعلها الأسوأ منذ فرض الحصار، حيث أدي ذلك إلي وفاة العديد من المرضي أمام عيون أسرهم لعدم توفر العلاج أو إمكانية السفر للعلاج في الخارج'.

و أكد الكرد أن القطاع البيئي أبرز القطاعات تضررًا جراء الحصار واعتداءات الاحتلال المتتالة، واستهداف البنية التحتية، ويشكل خطورة علي حياة الناس.

وبخصوص الجانب الصناعي، أوضح الكرد أن تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بلغ ذروته، إذ تم إغلاق 80% من المصانع كليًا أو جزئيًا.

وتقل الطاقات الإنتاجية في مصانع غزة بسبب أزمات الكهرباء والتصدير، في وقت بلغت الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة لها 250 مليون دولار.

وعلي صعيد الجانب التعليمي، أشار الكرد إلي أن الاحتلال استهدف القطاع التعليمي بشكل خطير، مؤكداً أن الحصار جاء لإكمال ما اسماه بالمخطط الخطير.

ويتخرّج سنويًا 10 آلاف خريج جامعي من جامعات غزة لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة، في حين أن هناك نحو 80% من الطلاب ينتمون لأسر فقيرة، ولا يجدون مصروفهم اليومي ويعانون من سوء التغذية.

أما بخصوص ملف الإعمار والبناء، لفت الكرد إلي أن الاحتلال يقّيد دخول مواد بناء والكثير من مستلزمات الاعمال طوال السنوات الماضية، إضافة إلي عدم وفاء عدة دول بالتزامات تعهدت بها.

وتبلغ ما نسبته 40% من المنازل التي دمرت كليا في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها حتي الآن، في وقت لا تزال تعيش الاف العائلات في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.

وذكر الكرد أنه ما يزيد علي ربع مليون اسرة بغزة لا مأوي لها بسبب الفقر والدمار الذي الحقته الحروب الإسرائيلية.

وعلي صعيد جانب الطاقة أوضح أن الانقطاع المستمر للكهرباء ونقص الوقود أثر علي مناحي الحياة كافة، وترك اثاراً مأساوية، حيث وصلت انقطاع الكهرباء يومياً من 120-20 ساعة، في حين وصل العجز في الطاقة الكهربائية إلي 270 ميغا واط.

أما علي صعيد ملف المعابر الحدودية بيّن الكرد أنها من أخطر مظاهر الحصار الذي يعاني منها أهالي قطاع غزة؛ إذ أن اغلاق المعابر وحرمان الانسان من حرية التنقل والحركة؛ منع سفر كثير من المرضي والتجار، واستمرار عمليات اعتقال المسافرين عبر معبر بيت حانون.

يشار إلي أنه خلال عام 2017 لم يفتح معبر رفح إلا 21 يومًا، في وقت يواصل فيه الاحتلال اغلاق جميع المعابر القطاع التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم.

وطالب الكرد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروضة علي غزة، وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة، داعياً جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح بشكل مستمر أمام حركة المسافرين والبضائع.

ودعا المؤسسات والجمعيات والهيئات العربية والإسلامية والهيئات الناشطة في العمل الإنساني إلي تدشين حملة اغاثية عاجلة لإنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية، مطالبًا الأونروا بتقديم خدماتها للمحتاجين دون نقص أو تأجيل.

وطالب الكرد البنوك بالكف عن إغلاق حسابات الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والاغاثي خدمة للأيتام والفقراء.

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