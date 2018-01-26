ترتيبات أولية لنقل السفارة الأميركية إلي القدس المحتلة

وفي هذا الصدد، نقلت القناة عن شهود عيان في حي 'أرنون' في القدس المحتلة، أن شاحنات كبيرة بدأت تفرغ حمولتها من المعدات داخل فندق 'عيدن' في القدس، الذي أغلق مؤخرا بسبب ضعف الزوار، إلا أن السبب الحقيقي للإغلاق هو استيعاب معدات خاصة بالسفارة الأميركية حيث شوهدت صناديق كبيرة وعليها شعار القنصلية الأميركية.

القناة أوضحت أن مبني السفارة الجديد في القدس المحتلة لا يبعد عن هذا الفندق سوي كيلومتر واحد، ومن المتوقع نقل طاقم مقلص من الدبلوماسيين الأميركيين خلال الأشهر القريبة إلي السفارة الجديدة، مشيرة إلي أن الأمركيين معنيون بإبقاء الأمر طي الكتمان، حيث تم منع طاقم القناة من التصوير بالمكان، وطلبوا منهم المغادرة.

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