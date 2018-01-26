سنكشف عن اسماء وصور القضاة المنتهكين للقانون

وفي كلمة القاها في ملتقي رؤساء المحاكم في مراكز المحافظات اليوم الخميس، أكد آية الله آملي لاريجاني علي قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها وقال ان خشية بعض دول المنطقة ونظام الهمينة، هو نتيجة هذه القوة بالتحديد.

وصرح انه كلما زادت قوة نظام الجمهورية الاسلامية اكثر فانه سيواجه خطر الحظر والاعتداء والاسقاط اكثر.

وتطرق الي قضية الاجواء الافتراضية وحساسيتها وضرورة الاهتمام بها، وقال ان الاجواء الافتراضية بادارتها الحالية في البلاد تتعارض مع الامن الوطني حيث ان جميع معلومات المواطنين تكون في متناول يد الاعداء وانهم يرصدون عملية تبادل المعلومات، وان الاعداء يستطيعون كسب شتي المعلومات من داخل البلاد من خلال امتلاك هذه المعلومات وتدقيقها ودراستها وكذلك اثارة انواع الشائعات ضد النظام وامن البلاد من خلال التعرف علي توجهات ورغبات المتلقين.

واكد انه ليس منطقيا تماما بان نترك المواطنين في هذا المسار الذي يمتلكه الاعداء مضيفا اننا لسنا من دعاة اغلاق الاجواء الافتراضية في البلاد لكننا نقول بانه يجب علينا ان نخلق مسارا آمنا بانفسنا كي يتمتع المواطنون بحق الاختيار وان لايكونوا مضطرين الي التواجد في المسار الذي يمتلكه الاعداء.

انتهي**2018** 2344

