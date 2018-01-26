لبنان يسلم وزير أسبق مطلوب للقضاء العراقي

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - ذكرت مصادر عراقية مطلعة اليوم، ان ' العراق تسلم رسميا وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني المطلوب للقضاء من السلطات اللبنانية ووصل اليوم الي مطار بغداد الدولي '.

وكشفت هيأة النزاهة في الـ 11 من الشهر الحالي عن صدور مرسومٍ جمهوريٍّ لبنانيٍّ يقضي بتسليم المُدان عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق إلي السلطات القضائيَّة في جمهوريَّة العراق، مُبيِّنةً أنَّ ملفَّ الاسترداد المُقدَّم من قبلها أفضي إلي إقناع الجهات القضائيَّة اللبنانيَّة بتسليم المُدان؛ الأمر الذي حدا بإصدار المرسوم الجمهوريِّ الخاصِّ بتسليمه.
وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت في أيلول الماضي عن تمكُّن دائرة الاسترداد فيها والجهات الساندة، بالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، وشعبة اتِّصال بيروت، من القبض علي المُدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السودانيِّ يوم الخميس الموافق 7/9/2017 في مطار بيروت.
وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في يونيو/حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل أمام البرلمان في مايو/أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري.
المصدر: وكالات
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

العراق

وزير التجارة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لبنان يسلم وزير أسبق مطلوب للقضاء العراقي

معظم المشاهدات

ظريف: ليس بامكان اميركا والسعودية تغيير الواقع الموجود

ظريف: ليس بامكان اميركا والسعودية تغيير الواقع الموجود

فرنسا تؤكد علي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي:

فرنسا تؤكد علي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

بروجردي يدعو دول أوروبا الي الدعم العملي للاتفاق النووي

في الاجتماع البرلماني المشترك بين ايران واوروبا:

بروجردي يدعو دول أوروبا الي الدعم العملي للاتفاق النووي

مسوول باكستاني: سنعزز السياحة بين باكستان وايران

مسوول باكستاني: سنعزز السياحة بين باكستان وايران

شمخانی: ایران لن تكون الطرف الخاسر فی حال تقویض الاتفاق النووی

شمخانی: ایران لن تكون الطرف الخاسر فی حال تقویض الاتفاق النووی

أحدث الأخبار

طهران: الكيان الصهيوني هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

طهران: الكيان الصهيوني هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

شمخانی: ایران لن تكون الطرف الخاسر فی حال تقویض الاتفاق النووی

شمخانی: ایران لن تكون الطرف الخاسر فی حال تقویض الاتفاق النووی

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب هرمزكان جنوب ايران

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب هرمزكان جنوب ايران

مسوول باكستاني: سنعزز السياحة بين باكستان وايران

مسوول باكستاني: سنعزز السياحة بين باكستان وايران

شركة `ايران اير` تستانف رحلاتها الجوية بين طهران وباكو

شركة 'ايران اير' تستانف رحلاتها الجوية بين طهران وباكو

موضوعات مرتبط