لبنان يسلم وزير أسبق مطلوب للقضاء العراقي

وكشفت هيأة النزاهة في الـ 11 من الشهر الحالي عن صدور مرسومٍ جمهوريٍّ لبنانيٍّ يقضي بتسليم المُدان عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق إلي السلطات القضائيَّة في جمهوريَّة العراق، مُبيِّنةً أنَّ ملفَّ الاسترداد المُقدَّم من قبلها أفضي إلي إقناع الجهات القضائيَّة اللبنانيَّة بتسليم المُدان؛ الأمر الذي حدا بإصدار المرسوم الجمهوريِّ الخاصِّ بتسليمه.

وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت في أيلول الماضي عن تمكُّن دائرة الاسترداد فيها والجهات الساندة، بالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، وشعبة اتِّصال بيروت، من القبض علي المُدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السودانيِّ يوم الخميس الموافق 7/9/2017 في مطار بيروت.

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في يونيو/حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل أمام البرلمان في مايو/أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري.

المصدر: وكالات

انتهي** 2344

