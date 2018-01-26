روسيا تؤكد توجيه 1600 دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي ولافروف سيشارك

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم دعوة 1600 شخصا وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من الدول الإقليمية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: 'تم إرسال دعوات ومقترحات المشاركة للمشاركين السوريين — حوالي 1600 شخص سيستلمون هذه الدعوات'.
وأشارت المتحدثة إلي أنه 'تم دعوة الأمم المتحدة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين كمراقبين في هذا المؤتمر'.
وأيضا في الشان السوري، أكدت المتحدثة زاخاروفا أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تهدف لتقطيع هذه البلاد.
مشيرة إلي أن الخطط الأمريكية للحفاظ علي وجودها العسكري في سوريا لا تتماشي مع العمل علي تسوية الوضع في هذه الدولة.
وكشفت عن أن وزير الخارجية لاروسي سيرغي لافروف سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
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روسيا تؤكد توجيه 1600 دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي ولافروف سيشارك

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