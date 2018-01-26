وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اكد وزير التخطيط العراقي وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي خلال لقائه السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد شريك تجاري كبير للعراق .. مثمنا المواقف الايرانية الداعمة للشعب العراقي في مختلف لمجالات.

واورد بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط العراقية، ان الجميلي اشار خلال لقائه مسجدي إلي ان الحكومة العراقية تسعي إلي تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار في اطار سياسة الانفتاح والتعاون وبناء شبكة من العلاقات الثنائية القائمة علي اساس تبادل المصالح المشتركة وبما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في حياة اكثر استقرار بعيدا عن التوترات السياسية والامنية، مضيفا ان هناك اجراءات عملية تقوم علي اساس تذليل جميع العقبات التي يمكن ان تواجه الحركة التجارية بين البلدين.
من جانبه اكد السفير مسجدي ان الحكومة الايرانية مازالت وستبقي داعمة لجهود الحكومة العراقية في مجال اغاثة النازحين وتحقيق الاستقرار في عموم العراق ، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، معربا عن رغبة الحكومة الايرانية في اقامة مركز تجاري ايراني دائم في العراق وانشاء منطقة حرة للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستيرادات لاسيما في مجال المواد الانشائية وحليب الاطفال المجفف.
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اقتصاد

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التعاون الاقتصادي

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وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

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