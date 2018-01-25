مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس`يادكارامام` للمصارعة الرومانية

واشار'وزيري' الي حضور 15 مصارع من مدينة قم وقال : ستكون المشاركة في بطولة 'يادكارامام' الدولية للمصارعة الرومانية علي اعلي المستويات حيث سيشارك فيها افضل 10 منتخبات علي مستوي العالم منها روسيا و ايران و تركيا و ارمينيا و ايطاليا.

المنتخب الايراني كان قد توج بلقب بطولة كأس 'يادكار امام' (نجل الامام الخميني) الدولية للمصارعة الرومانية للناشئين التي اقيمت في يوليو الماضي بمدينة قم وشاركت فيها 5 فرق ايرانية و14 فريقا اجنبيا من اذربيجان وتركيا وارمينيا وجورجيا وطاجيسكتان وقرغيزستان وايطاليا وفنلندا وصربيا وبلغاريا واوكرانيا والعراق .

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