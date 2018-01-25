مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس'يادكارامام' للمصارعة الرومانية

قم /25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال 'محمد وزيري' رئيس اتحاد المصارعة في محافظة قم :ستقام مباريات بطولة كأس 'يادكارامام' (نجل الامام الخميني) الدولية للمصارعة الرومانية يومي 15 و16 اذار/ مارس 2018 في مدينة قم (وسط ايران) بمشاركة افضل 10 منتخبات عالمية

واشار'وزيري' الي حضور 15 مصارع من مدينة قم وقال : ستكون المشاركة في بطولة 'يادكارامام' الدولية للمصارعة الرومانية علي اعلي المستويات حيث سيشارك فيها افضل 10 منتخبات علي مستوي العالم منها روسيا و ايران و تركيا و ارمينيا و ايطاليا.
المنتخب الايراني كان قد توج بلقب بطولة كأس 'يادكار امام' (نجل الامام الخميني) الدولية للمصارعة الرومانية للناشئين التي اقيمت في يوليو الماضي بمدينة قم وشاركت فيها 5 فرق ايرانية و14 فريقا اجنبيا من اذربيجان وتركيا وارمينيا وجورجيا وطاجيسكتان وقرغيزستان وايطاليا وفنلندا وصربيا وبلغاريا واوكرانيا والعراق .
انتهي**م م**2344



برچسب ها

ورزش

المصارعة الرومانية

قم

كأس"يادكارامام"

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس

معظم المشاهدات

وزارة الامن تعلن : ضبط شحنتین من المتفجرات شرق وغربی البلاد

وزارة الامن تعلن : ضبط شحنتین من المتفجرات شرق وغربی البلاد

اختتام مناورات محمد رسول الله (ص) للجیش الایرانی

بحضور القائد العام للجیش؛

اختتام مناورات محمد رسول الله (ص) للجیش الایرانی

العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

أحدث الأخبار

وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس`يادكارامام` للمصارعة الرومانية

مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس'يادكارامام' للمصارعة الرومانية

اجتماع بين وفد سورية ودي ميستورا في فيينا

اجتماع بين وفد سورية ودي ميستورا في فيينا

بدء الجولة التاسعة من مفاوضات السلام حول سوريا

بدء الجولة التاسعة من مفاوضات السلام حول سوريا

القطاع الخاص الباكستاني عازم علي التعاون مع رجال الاعمال الايرانيين

القطاع الخاص الباكستاني عازم علي التعاون مع رجال الاعمال الايرانيين

موضوعات مرتبط