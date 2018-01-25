القطاع الخاص الباكستاني عازم علي التعاون مع رجال الاعمال الايرانيين

واضاف 'زبيرعلي' خلال لقائه وفد غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في مدينة ارومية (شمال غرب) انه يجب تنمية وتطويرالتعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين اكثر من ذي قبل معلنا ان التجار والصناعيين في بيشاور مستعدون لتطوير نشاطاتهم التجارية والاستثمارية في ايران.

و تم خلال اللقاء الوقيع علي مذكرة تفاهم وكذلك تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا التجارية بين البلدين ومتابعة المشاكل التي تعوق تعاملهم علي المنافذ الحدودية.

يذكر ان وفدا تجاريا واقتصاديا من غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في مدينة ارومية (شمال غرب ايران) يزور باكستان وقد التقي بنظرائه في كل من راولبندي وكراتشي وبيشاور وبحث معهم سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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