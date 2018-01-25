ايران وبنما والصين وهونغ كونغ تتفق علي التحقيق في حادث سانشي

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت وزارة النقل الصينية، ان ايران وبنما والصين وهونغ كونغ، وقعت اليوم الخميس علي اتفاق لبدء التحقيق المشترك حول حادث ناقلة النفط الايرانية سانشي.

وصرحت وزارة النقل الصينية، ان مسؤولي الملاحة البحرية في الصين وقعوا اليوم اتفاقا مع المسؤولين المعنيين في ايران وبنما وهونغ كونغ، لاجراء تحقيقات مشتركة حول حادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية وسفينة الشحن الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وستجري التحقيقات من قبل فريق مشترك يضم ممثلين عن الدول الاربع .
يذكر انه وفي السادس من يناير الجاري اصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'، ما أدي إلي مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا.
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اجتماعي

ناقلة النفط الايرانية

دراسة الحادث

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ايران وبنما والصين وهونغ كونغ تتفق علي التحقيق في حادث سانشي

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