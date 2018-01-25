دي ميستورا: محادثات السلام السورية تجري في 'مرحلة حرجة'

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - تنطلق اليوم الخميس، محادثات سلام سورية، من المقرر أن يشارك فيها وفدان يمثلان الحكومة السورية والمعارضة، وتستمر يومين وُصفا بـ'الحاسمين'.

وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن محادثات السلام السورية، التي يرتقب أن تبدأ اليوم في فيينا تجري في 'مرحلة حرجة جدا'.
وقال المبعوث الأممي إن كلا من الحكومة السورية والمعارضة سيتمثل بـ'وفد كامل'، فيما اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية يحيي العريضي أن 'المفاوضات تمر فعلا بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين'.
هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد صرح في وقت سابق أن محادثات فيينا ستشكل 'فرصة أخيرة' لإيجاد حل سياسي وتحدث عن 'تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا'.
وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية 'ليس هناك اليوم أفق لحل سياسي سوي الاجتماع الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وآمل بأن يتم وضع خطة للسلام'.
وتأتي محادثات فيينا قبل أيام من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، المقرر عقده يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة.
المصدر : وكالات
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