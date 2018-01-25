(7) أطفال عبر 'النطف المهربة' من سجون الاحتلال خلال العام 2017

وأضاف في تقرير وصل مراسلنا: أنه وخلال العام 2017 نجح (6) أسري ينتمون لتنظيمات فلسطينية مختلفة، من تهريب 'نطفهم المنوية' من الزنازين، لتنجب زوجاتهم (7) أطفال في رحاب الحرية، ويرتفع بذلك عدد الأطفال الذين ولدوا عبر تهريب 'النطف المنوية' من داخل السجون الي (64) طفلا، وهؤلاء يُطلق عليهم 'سفراء الحرية'.

واعتبر فروانة أن استمرار هذا التحدي يشكل واحدة من الإضاءات المشرقة التي سجلتها الحركة الأسيرة خلال العام 2017، بالرغم من اللوحة السوداء التي رسمها الاحتلال بممارساته القمعية واجراءاته التعسفية بحق المعتقلين خلال العام المنصرم. كما وتُشكل تفوقا للأسري علي تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية و انتصارا لإرادة الأسري وإصرارهم علي السجان و ادارة السجون ومحاكم الاحتلال العسكرية التي تفرض أحكاما جائرة بحق الأسري.

واوضح فروانة أن فكرة انجاب الأطفال عبر تهريب 'النطف المنوية'، قد ولدت بين أوساط مجموعة من الأسري ممن يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقد نُوقشت تلك الفكرة فيما بينهم بشكل صامت وفي اطار ضيق، ولاقت قبولا لدي بعض الزوجات. وأن عدد محدود من الأسري قد حاول لاحقا في ترجمة الفكرة، دون أن يسجل أي نجاح، الي أن جاء الأسير 'عمار الزبن' الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد 26 مرة، ويسير علي خطي من سبقوه من زملائه ممن تجرأوا وحاولوا إجراء عمليات الإخصاب الصناعي من خلال تهريب 'النطف المنوي' ويسجل في آب/أغسطس2012 انتصارا غير مسبوق وتنجب زوجته طفلها 'مهند'، ليشعل بذلك ثورة بيولوجية داخل السجون ويتبعه العشرات من الأسري ولازالت تلك الثورة مستمرة ولم تعد الانتصارات فردية وانما أصبحت ظاهرة جماعية تعم السجون.

وبيّن فروانة أن 'الإنجاب' عبر 'التلقيح الصناعي'، حق أجازه الشرع الإسلامي وفق ما بات يُعرف 'بزراعة الأنابيب' للأزواج، ولكن وفقاً لشروط وإجراءات تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وأن العيادات المتخصصة بذلك منتشرة في فلسطين والوطن العربي، والأسري هم جزء من النسيج الاجتماعي، و من حقهم 'الإنجاب' عبر التلقيح الصناعي' اذا ما تمكنوا من ذلك واذا توفرت الإجراءات والشروط المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.

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