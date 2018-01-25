حماس تنفي تقارير صهيونية عن وجود قواعد لها بسوريا

وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس، ان استراتيجية حركة حماس التاريخية متمثلة بمقاومة العدو الصهيوني علي ارض فلسطين .

واكد المصري في تصريح لمراسنا، أن العدو الصهيوني يحاول أن يبرر تدخله في الشؤون العربية وارتكابه حماقات وجرائم من خلال هذه الاشعاعات هو يحاول التغطية علي فشل الموساد في اغتيال بعض افراد وكوادر المقاومة الفلسطينية التي كان اخرها في صيدا.

وأعرب المصري عن اعتقاده ان مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة حماس هي مقاومة مشروعة وكل محاولات العدو الصهيوني لحرف البوصلة عن مسارها الحقيقي لن تثني الحركة عن مراكمة قوة مقاومتها علي ارض فلسطين وعن توجيه بوصلتها المتجهة نحو القدس ,مضيفا:' الظهور بمظهر الضحية اعتقد ان ذلك لا ينطلي علي العقلاء في العالم'.

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