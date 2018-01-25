محاولة صهونية للتغطية علي فشل الموساد

حماس تنفي تقارير صهيونية عن وجود قواعد لها بسوريا

غزة/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس تقارير صهيونية تتحدث عن تعليمات اصدرتها الجمهورية الاسلامية في ايران لحركة حماس بانشاء قواعد عسكرية لها في سوريا لضرب الكيان الصهيوني.

وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس، ان استراتيجية حركة حماس التاريخية متمثلة بمقاومة العدو الصهيوني علي ارض فلسطين .
واكد المصري في تصريح لمراسنا، أن العدو الصهيوني يحاول أن يبرر تدخله في الشؤون العربية وارتكابه حماقات وجرائم من خلال هذه الاشعاعات هو يحاول التغطية علي فشل الموساد في اغتيال بعض افراد وكوادر المقاومة الفلسطينية التي كان اخرها في صيدا.
وأعرب المصري عن اعتقاده ان مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة حماس هي مقاومة مشروعة وكل محاولات العدو الصهيوني لحرف البوصلة عن مسارها الحقيقي لن تثني الحركة عن مراكمة قوة مقاومتها علي ارض فلسطين وعن توجيه بوصلتها المتجهة نحو القدس ,مضيفا:' الظهور بمظهر الضحية اعتقد ان ذلك لا ينطلي علي العقلاء في العالم'.
انتهي**387**2344



برچسب ها

سياسي

الموساد

سوريا

فلسطين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حماس تنفي تقارير صهيونية عن وجود قواعد لها بسوريا

معظم المشاهدات

وزارة الامن تعلن : ضبط شحنتین من المتفجرات شرق وغربی البلاد

وزارة الامن تعلن : ضبط شحنتین من المتفجرات شرق وغربی البلاد

اختتام مناورات محمد رسول الله (ص) للجیش الایرانی

بحضور القائد العام للجیش؛

اختتام مناورات محمد رسول الله (ص) للجیش الایرانی

العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

أحدث الأخبار

وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وزير التخطيط العراقي يبحث مع السفير الايراني تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس`يادكارامام` للمصارعة الرومانية

مشاركة افضل 10 منتخبات عالمية في بطولة كأس'يادكارامام' للمصارعة الرومانية

اجتماع بين وفد سورية ودي ميستورا في فيينا

اجتماع بين وفد سورية ودي ميستورا في فيينا

بدء الجولة التاسعة من مفاوضات السلام حول سوريا

بدء الجولة التاسعة من مفاوضات السلام حول سوريا

القطاع الخاص الباكستاني عازم علي التعاون مع رجال الاعمال الايرانيين

القطاع الخاص الباكستاني عازم علي التعاون مع رجال الاعمال الايرانيين

موضوعات مرتبط