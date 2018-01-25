مذكرة تفاهم مع شركة صينية لانشاء الخط السريع بين طهران وشمال ايران

بكين/25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- تم التوقيع اليوم الخميس في بكين علي مذكرة تفاهم بين موسسة المستضعفين الايرانية وشركة 'سي آر اي سي' الصينية لانشاء الخط السريع الذي يربط العاصمة طهران بالمدن الشمالية في ايران.

وقع المذكرة من الجانب الايراني رئيس موسسة المستضعفين 'محمد سعيدي كيا' مؤكدا فيها علي الاستفادة من القدرات والامكانيات الايرانية، ومن الجانب الصيني المدير التنفيذي لشركة 'سي آر اي سي' كما تعهد الطرفان تقديم دراسة شاملة خلال مدة اقصاها خمسة اشهر ليتم توقيع العقد النهائي.
وقال 'سعيدي كيا' علي هامش التوقيع نحن مستعدون للتعاون مع الصين في مجال تنفيذ المشاريع و الاستثمارات المشتركة في ايران في مجال الصادرات.
واعلن 'سعيدي كيا' انه تم التفاوض مع شركتين صينيتين لتمويل انشاء محطة في مطار الامام الخميني (رض) وكذلك التفاوض في مجال تصدير منتجات الالبان الي الصين.
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اقتصاد

موسسة المستضعفين

الخط السريع

شمال ايران

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مذكرة تفاهم مع شركة صينية لانشاء الخط السريع بين طهران وشمال ايران

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