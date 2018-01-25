حقوقية فلسطينية: استهداف الاحتلال لنواب التشريعي جريمة موصوفة .. و أهدافها سياسية

ونقل مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا' عن 'الطويل'-وهي أسيرة سابقة في سجون العدو- قولها، :'إن حملات الاعتقال المستمرة بحق هؤلاء النواب تعكس النوايا المبيتة لدي الاحتلال، والرامية إلي تحويل ممثلي الشعب الفلسطيني لرهائن بأيدي الكيان الغاصب، وأذرعه العسكرية الساعية وراء محاصرة الفعل النضالي المشروع الآخذة دائرته بالاتساع علي امتداد الوطن السليب'.

ونبهت الناشطة الفلسطينية إلي أن الاحتلال لا يستثني أياً من الفئات المجتمعية في حربه العدوانية، وهو أمر تؤكده أعداد المعتقلين المتزايدة ، فضلاً عن الشرائح التي ينتمون إليها.

وأوضحت 'الطويل' أن أعداد النواب المعتقلين في السجون 'الإسرائيلية' ارتفعت إلي (13) نائباً ، مشيرة إلي أن غالبيتهم يقبعون خلف القضبان تحت طائلة ما يسمي 'الاعتقال الإداري'.

ويعاني النواب المعتقلون كبقية الأسري من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتهدد حياتهم بالخطر، وذلك علي الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها هيئات حقوقية محلية ، ودولية.

ولفتت المسؤولة الإعلامية إلي أن قادة العدو يخشون من تأثير هؤلاء النواب علي مسار الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وبالتالي يعمدون إلي تغييبهم ، وإبعادهم عن الحاضنة الجماهيرية.

وتؤكد 'الطويل' أن سلطات الاحتلال – وعبر اعتقال المزيد من النواب - تصر علي التنكر لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تنص علي حماية حصانة ممثلي الشعب في المجالس النيابية.

وتشمل ملاحقة نواب التشريعي مختلف أطياف العمل السياسي الفلسطيني، فمن بين المعتقلين : القيادي البارز في حركة 'فتح' مروان البرغوثي، الأمين العام لـ'الجبهة الشعبية' أحمد سعدات ، فضلاً عن مجموعة من نواب حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'.

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