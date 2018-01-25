رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان التشيكي: علي الجميع الدفاع عن الاتفاق النووي

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التشيكي: من واجب الجميع الدفاع عن خطة العمل الشاملة المشتركة والاتفاقيات الحاصلة والحد من تدمير الاتفاق النووي.

واشار 'لوبومير زائورالك' خلال لقائه امس سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في براغ 'علي اكبر جوكار' الي أهمية الاتفاق النووي لحماية السلام والاستقرار والأمن الأقليمي وأكد : اننا وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، نولي أهمية خاصة للاتفاق النووي وسنبقي نلتزم به بشكل كامل.
وأكد 'زائورالك' علي ضرورة تعزيز التعاون علي المستوي البرلماني ولجان السياسة الخارجية في برلماني البلدين، واصفا العلاقات بين ايران والتشيك بالتقليدية ومؤكدا علي ضرورة السعي لارتقاء العلاقات علي جميع المستويات.
من جانبه اشار سفير ايران في براغ 'علي اكبر جوكار' الي دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في ارساء اسس السلام والاستقرار في المنطقة، وقال ان طهران ملتزمة بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي وتؤكد علي ضرورة تمسك جميع الاطراف الاخري بالتزاماتها ازاء الاتفاق النووي.
وتطرق الي تعزيز التعاون وارتقاء مستوي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام الجاري معتبرا الدبلوماسية البرلمانية مهمة في العلاقات الثنائية.
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الاتفاق النووي

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رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان التشيكي: علي الجميع الدفاع عن الاتفاق النووي

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