انعقاد المؤتمر العلمي والجامعي الثاني بين ايران والنمسا

وقدم المشاركون في المؤتمر الذي عقد بحضور وكيل وزارة العلوم للشؤون الدولية 'حسين سالار آملي' والسفير الايراني في النمسا 'عبادلله مولايي' ورئيس جامعة خوارزمي مسؤول فريق العمل الوطني للتعاون مع النمسا 'محمدعلي سبحان‌اللهي ' والأمين العام لوكالة التعاون الدولي للتعليم والابحاث النمساوي (oead) ' اشتفان زوتي' وعدد من الاكاديميين، قدموا المشاريع الجامعية المشتركة لايران والنمسا وبحثوا فرص تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

وعرَفَ وكيل وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايراني للجامعيين النمساويين، الطاقات العلمية والبحثية في ايران.

هذا المؤتمر عقد أول مرة في يناير 2017 في جامعة خوارزمي في اطار نشاطات فريق العمل الجامعي المشترك بين ايران والنمسا، وتمخض عن تشكيل ست فرق عمل في اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وذلك بفضل جهود سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا.

اللجنة التخصصية العلمية المشتركة بين ايران والنمسا التئمت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الرئيس النمساوي الاسبق 'هاينس فيشر' ووكيل وزارة العلوم والابحاث سالار آملي، وانتخبت 17 مشروعا جامعيا لتنفيذه من بين 81 مشروعا مقترحا.

وفي ختام المؤتمر العلمي والجامعي الذي عقد امس في جامعة الاقتصاد بفيينا، قدم سالار آملي واشتفان زوتي، رئيسا فريق عمل التعاون العلمي والجامعي بين البلدين، توضيحات للصحفيين، كما ان الرئيس النمساوي الاسبق هاينس فيشر وجه رسالة عبر 'فيديو كنفرانس' للمؤتمر اشار فيها الي التعاون الجيد والعريق بين ايران والنمسا في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والمجالات الاخري.

وفي تصريح لمراسل ارنا قال وكيل وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايراني، ان النمسا ونظرا لما تتمتع به من مستوي علمي وجامعي عالٍ، تحظي باهمية كبيرة بالنسبة لايران.

انتهي** 2344

