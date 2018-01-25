مسؤول: ثمة اكثر من 310 تصدعات زلزالية رئيسية في البلاد

وفي كلمة له الاربعاء خلال الملتقي التخصصي للوقاية من مخاطر الزلازل وانهيارات الطبقات الارضية، المنعقد في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال بيت اللهي، ان هنالك نحو 20 تصدعا زلزاليا نشطا في محافظة خوزستان يبلغ طول كل منها اكثر من 10 كيلومترات.

واشار الي وجود 22 مليون وحدة سكنية في البلاد، منها 12 مليون وحدة بهياكل معدنية و 10 ملايين من دون ذلك، لافتا الي ضرورة الاهتمام بالمبادئ الهندسية لمقاومة الزلازل في البلاد نظرا لوقوع البلاد علي حزام الزلازل.

من جانبه صرح محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي بانه يمكن خفض الخسائر الناجمة من الزلازل بصورة ملحوظة عبر تدعيم هياكل المباني واعداد خارطة لمستوي مخاطر المناطق وتحديد النقاط الخطرة.

ونوه الي وقوع ايران علي حزام الزلازل حيث العديد من الزلازل المدمرة وقعت خلال العقود الاخيرة ومنها في بوئين زهراء ورودبار وطبس وبم وورزقان وازكلة.

واشار الي ان التصدعات الزلزالية في سلسلة جبال زاكروس الممتدة من شمال غرب الي جنوب غرب ايران تشدد الزلازل في محافظة خوزستان وقال، ان مدن اهواز واغاجاري واميدية وبهبهان وايذة وباغملك ومسجد سليمان ولالي وشوشتر وكتوند تقع الي الجوار من تصدعات زلزالية.

انتهي ** 2342

