العبادي ونيجيرفان البارزاني يؤكدان اهمية اعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية بالاقليم

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حسبما اوردته السومرية نيوز، إن 'العبادي التقي، اليوم، علي هامش منتدي الاقتصاد العالمي في دافوس رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وقوباد طالباني'.

واضاف المكتب، أن 'الاجتماع شهد التأكيد علي ما تم التوصل اليه في اللقاء الاخير الذي جري في بغداد من الحفاظ علي وحدة وسيادة العراق، وان مواطني الاقليم جزء من الشعب العراقي، واهمية اعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الاقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الاجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية اليها، وان الحدود الدولية يجب ان تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية'.

وتابع المكتب، أنه 'تم التأكيد علي الالتزام بحدود الاقليم التي نص عليها الدستور واهمية ان يُسلّم النفط المستخرج الي السلطات الاتحادية و يكون تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو، واستكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الاقليم، والاسراع في اطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي'.

واعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ان الاخير التقي رؤساء اكبر الشركات العالمية الاستثمارية في دافوس ب‍سويسرا.

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