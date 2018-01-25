رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان البلجيكي:

الإتفاق النووي ركيزة هامة للتعاون بين إيران وأوروبا

طهران/24 كانون الثاني/يناير/إرنا- اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي دعم بلاده للإتفاق النووي،قائلا 'ان الإتفاق النووي ركيزة هامة للتعاون بين إيران وأوروبا'.

وأدلي 'فوندر مالين' بهذه التصريحات يوم أمس الثلاثاء خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي'.
من جانبه، صرح بروجردي خلال اللقاء الذي جري في بروكسل، 'ان البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ذو أهداف دفاعية وغير قابل للتفاوض'.
كما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي علي مصداقية الإتفاق النووي وضرورة تنفيذه بالكامل داعيا الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سيما بلجيكا الي تبني إجراءات تطبيقية علي أرض الواقع في سبيل مكافحة السياسات المخربة للرئيس الأميركي.
كما أكد علي ضرورة توحيد المساعي بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وصرح بروجردي أن بعض البلدان العربية المطلة علي الخليج الفارسي وكذلك بعض البلدان الأوروبية تسعي وراء توسيع رقعة سباق التسلح في المنطقة.
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علاء الدين بروجردي

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الإتفاق النووي

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الإتفاق النووي ركيزة هامة للتعاون بين إيران وأوروبا

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