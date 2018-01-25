أوروبا تدعم الإتفاق النووي بقوة كونه إتفاقا دوليا ذا مصداقية

وأضاف 'ديفيد مك أليستر' اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي' الذي يتواجد حاليا في بروكسل تلبية لدعوة رسمية وجهت له بهذا الشأن أضاف، 'ان التعاون مع إيران يحظي بأهمية كبيرة لدي الإتحاد الأوروبي'.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي خلال اللقاء عن إرتياحه حيال زيارة الوفد النيابي الإيراني لبروكسل مؤكدا علي الأهمية الكبري التي يوليها الإتحاد الأوروبي للتعاون مع إيران وأعلن عن زيارته القريبة الي طهران في هذا الصدد'.

كما صرح مك أليستر، اننا ندعم الإتفاق النووي بقوة بوصفه إتفاقا دوليا ذا مصداقية ونعتقد بأن أوروبا عليها أن ترفع من مستوي علاقاتها مع إيران في هذا الإطار'.

وتابع في ذات السياق، ان محادثات كهذه من شأنها أن تمهد الأرضية اللازمة للتوصل الي فهم مشترك وتعزيز القواسم المشتركة للتعاون الثنائي بما فيه حقوق الإنسان.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي' خلال اللقاء، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك تولي إهتماما كبيرا لتطوير التعاون مع الدول الأوروبية في إطار ضمان المصالح الثنائية والإحترام المتبادل وهي مستعدة لإتخاذ خطوات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي، 'لقد حان الأوان لأوروبا أن تتخذ القرار في إطار ضمان مصالحها الخاصة بعيدا عن أميركا وان معارضات الإتحاد الأوروبي المكررة لسياسات الرئيس الأميركي المعادية للإتفاق النووي تعد بوادر جيدة لتطبيق هذه السياسة من قبل أوروبا'.

واستمر بروجردي، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بشكل جاد أسلحة الدمار الشامل لا سيما الأسلحة النووية ولهذا ان الحل الوحيد لتحقيق السياسة الستراتيجية لردع الغزو المحتمل للعدو من قبل إيران يكمن في تعزيز قدرتها الصاروخية؛ الموضوع الذي لا يمكن التفاوض بشأنه مع أي بلد كائن من كان.

واضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي مستطردا، ان مكافحة ظاهرة الإرهاب المشؤومة تشكل اليوم الفصل المشترك لتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الكثير من البلدان بما فيها الإتحاد الأوروبي.

كما تناول هذا اللقاء الذي أجري بين بروجردي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وأعضاء هذه اللجنة، آخر التطورات بمنطقة غرب آسيا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الآراء مع البرلمان الأوروبي.

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