وزارة الامن تعلن : ضبط شحنتین من المتفجرات شرق وغربی البلاد

واوضح البیان انه خلال المرحلة الاولي من (هذه) العملیة، فقد تم الكشف وضبط 23 قنبلة جاهزة للتفجیر من فئة القنابل القابلة للتحكم عن بعد والتی كانت قد نقلت الي ایران من الجانب الشرقی وبتوجیه من الاجهزة الاستخباریة السعودیة للقیام باجراءات مؤذیة واثارة الفوضي فی المحافظات الشرقیة للبلاد.

وفی المرحلة الثانیة من عملیات القوات الامنیة المنتسبة الي وزارة الامن، بحسب البیان، فقد تمكنت هذه القوات وفی اطار القضاء علي الزمر الارهابیة، من ضبط اجهزة ومعدات مستخدمة فی صناعة القنابل بما یشمل المتفجرات ومادة الـ تی ان تی، والشرائح المتفجرة، اضافة الي 150 قطعة من الصواعق الالكترونیة التی تعود الي احدي الزمر الانفصالیة الارهابیة فی مدینة مریوان (بمحافظة كردستان غرب).

وكانت بحوزة هذه الزمرة الارهابیة التی تسلّلت عبر منطقة كردستان العراق بهدف القیام بالتفجیرات داخل البلاد، ایضا 41 قنبلة یدویة و31 مخزنا لسلاح الكلاشنكوف، و4 قذائف سلاح الـ 'ار بی جی'، فضلا عن قطعات من السلاح الحربی.

انتهي ** ح ع

