مساعد مؤسسة الموانئ:

المعلومات الخاصة بالصندوق الأسود لناقلة النفط الإيرانية والسفينة الصينية سلمت إلي 4 دول

طهران / 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية هادي حق شناس إن المعلومات الخاصة بالصندوق الأسود لناقلة النفط الإيرانية والسفينة الصينية سلمت إلي الدول الأربع المعنية بهذا الحادث.

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء قال حق شناس إن الصندوق الأسود للسفينتين تم فتحه اليوم بحضور ممثلين عن إيران والصين وهونغ كونغ وبنما (أصحاب السفينتين وأصحاب الأعلام التي كانتا ترفعهما) وبدأت عملية حل شيفرتهما.
وأضاف: إضافة إلي ذلك ومن أجل توضيح الأبعاد المختلفة لإصطدام السفينتين فسوف تجري بعد غد الجمعة تحقيقات مع بحارة سفينة فليبر الصينية.
واشار إلي أن المعلومات المستخرجة من الصندوقين الأسودين (VDR ) تم وضعها في متناول الدول الأربع المذكورة فيما سيتم فك الشيفرة المتعلقة ببعض المعلومات التي يضمها الصندوقان.
واشار إلي وجود خبير من مؤسسة الملاحة البحرية العالمية ( IMO ) لدراسة حادث الإصطدام لكن هذا الخبير سوف يقدم تقريرا لمؤسسة الملاحة البحرية العالمية فقط.
يذكر انه وفي السادس من يناير الجاري اصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'، ما أدي إلي مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا.
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المعلومات الخاصة بالصندوق الأسود لناقلة النفط الإيرانية والسفينة الصينية سلمت إلي 4 دول

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