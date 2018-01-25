العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

بغداد/ 24 كانون الثاني/يناير/ارنا- اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عزمها عرض مائة وسبعة وخمسين مشروعاً للاستثمار في المؤتمر الدولي لاعمار العراق، المزمع عقده في دولة الكويت في الثاني عشر من شهر شباط / فبراير المقبل

وفي بيان لها بهذا الشان, اشارت الهيئة الي 'ان 157 مشروعاً لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي ستعرض أمام المستثمرين، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي سيعقد في الكويت للفترة من 12 - 14 فبراير المقبل'.
واضافت الهيئة في بيانها 'إن المشاريع التي ستعرض ستكون منها الاستراتيجية الكبري، وأخري متوسطة، بما في ذلك النفط والغاز والنقل والإسكان والزراعة'. مشيرة الي ان ابرز المشاريع الاستراتيجية الكبري التي ستعرض للاستثمار، هي قطاع الأسمدة والبتروكيمياويات، وقطاع النقل من السكك الحديد والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، إضافة إلي قطاع الاسكان بينما ستشمل المشاريع المتوسطة، قطاعات الصناعات الهندسية والصحة والتعليم، والزراعة والسياحة الترفيهية والتجارة.
ومن المقرر أن تشارك نحو سبعين دولة في المؤتمر المذكور، ومن المؤمل جمع مائة مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في شهر ايار- مايو الماضي، عن حاجتها لحوالي مائة مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش شمال وغرب البلاد, حيث تعرضت البني التحتية للوزارات والمؤسسات العراقية في المحافظات التي خضعت لسيطرة التنظيم الارهابي لخسائر كبيرة جدا.
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العراق: 157 مشروعا استثماريا في مؤتمر الاعمار بالكويت

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