وزير الاعلام السوري : امريكا تسعي لافتعال فتنة جديدة عبر الحرب الناعمة في المنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير السوري اليوم الاربعاء بسفير الجمهورية الاسلامية في دمشق 'جواد تركابادي'.

واردف سارة قائلا، ان جبهة الاستكبار التي فشلت في تفعيل الجماعات التكفيرية المتطرفة داخل سوريا، اتجهت اليوم الي الحرب الناعمة.

وتابع القول، امريكا تبحث الي جانب حلفائها عن آليات جديدة لاثارة الفتن في ايران وسوريا؛ منوها في الوقت نفسه الي فشل هذا البلد في مخططه الجديد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك في ضوء القاعدة الشعبية التي تتمتع بها ايران.

واستطرد قائلا، ان هؤلاء يصفون الاضطرابات التي تحدث في البلدان الغربية وخاصة بريطانيا بانها 'شأن داخلي'، لكنهم يعمدون الي تدويل اي قضية بسطية تطرأ في ايران.

الي ذلك، نوّه السفير الايراني في دمشق بالتاريخ الثقافي والحضاري العريق لكل من ايران وسوريا؛ مؤكدا ان ايران تمكنت من التصدي للفتن والعزو الثقافي الذي يشنّها الاعداء بفضل تاريخها الثقافي وحضارتها العريقة.

واضاف تركابادي، لقد حاول الاعداء يوميا ومنذ انتصار الثورة الاسلامية ان يثيروا الفتن بشتي الوسائل الحديثة في ايران؛ لكن الشعب الايراني اليقظ تمكن من افشال جميع هذه المؤامرات.

وبحث الجانبان السوري والايراني خلال اللقاء الذي جري بمبني وزارة الاعلام السورية اليوم، بحثا في مجال التعاون الاعلامي بين البلدين وسبل تعزيزه.

انتهي ** ح ع

