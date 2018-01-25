مساعد محافظ طهران:

طهران صدرت 5،6 مليارات دولار من السلع غير النفطية خلال تسعة أشهر

طهران / 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أعلن مساعد محافظ طهران للشؤون الإقتصادية محمد إمامي إن محافظة طهران قامت بتصدير 6 مليارات و598 مليون دولار من السلع غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولي من السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 21 آذار مارس الماضي).

وفي تصريح له اليوم الأربعاء قال إمامي: إن إمكانيات التصدير التي تتمتع بها المحافظة أكبر من هذا الرقم مشيراً إلي أن مشاركة طهران في المعارض المختلفة ودعوة رجال الأعمال الأجانب لتطوير الصادرات المحلية هي التي أسهمت في ذلك.
واشار إلي أن من أهداف المحافظة هو التعريف بالسلع الإيرانية للمستهلك الأجنبي والدخول في الأسواق العالمية وقال: إن خفض السعر الإجمالي للسلع يتطلب زيادة حجم الإنتاج مشدداً علي ضرورة السعي لإستعادة حصة إيران في الأسواق العالمية من جديد.
وقال إن مجاورة إيران لـ 15 دولة تضم مئات الملايين من السكان تمثل فرصة نادرة مشيراً إلي إن إنشاء ممر ال( شمال وجنوب) يعتبر أهم خطوة إستراتيجية للحكومة الحالية حيث إن إنجازه سيدعم تطوير التجارة للبلد.
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اقتصاد

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طهران

صادرات السلع

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طهران صدرت 5،6 مليارات دولار من السلع غير النفطية خلال تسعة أشهر

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