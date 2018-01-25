محادثات ايرانية – سلوفانية للتعاون الزراعي المشترك

وحضر الاجتماع المشترك مدير الشؤون الدولية والمؤسسات الخاصة بوزارة الجهاد الزراعي 'هومن فتحي'، وسفيرة سلوفانيا في ايران 'كريستينا رادي'؛ حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات والتقدم الحاصل في العلاقات الثنائية الاقتصادية.

وفي تصريح له بنهاية الاجتماع، قال المسؤول الايراني ان محادثاته مع سفيرة سلوفانيا حوت العديد من القضايا الزراعية ذات الاهتمام المشترك وخاصة تكنولوجيا البيئة، والنانوتكنولوجيا، وحماية الغابات، والاجهزة الزراعية، وتطوير الزراعة العضوية، والاعشاب الطبية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ولفت فتحي الي مبادرة سلوفانيا في اطلاق شعار 'يوم النحل العالمي' علي اليوم العشرين من شهر مايو والمصادقة علي هذا المقترح من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة؛ مضيفا ان البلدين ايران وسلوفانيا قررا علي التعاون من اجل الاحتفاء بهذه المناسبة .

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