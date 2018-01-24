إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

انزلي / 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أعلنت العلاقات العامة في مؤسسة منطقة أنزلي الحرة ( شمال ) عن وجود إستثمارات أجنبية في المدينة الصناعية التابعة للمنطقة بهدف إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء أعلن المدير التنفيذي لشركة 'ويس كاسبين' شاهين فر إن شركته تقوم حالياً بالتعاون مع شركة بولندية لإنتاج سيارات الطوارئ بإنشاء خط إنتاج في المدينة الصناعية رقم واحد في منطقة أنزلي الحرة مشيراً إلي أن إفتتاح خط الإنتاج سيكون بالتزامن مع عشرة الفجر (ذكري إنتصار الثورة الإسلامية في إيران).
واشار إلي أن الخط الخاص بإنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ سيشمل إنتاج سيارات الطوارئ وسيارات الإطفاء والرافعات المتعلقة وسيارات المطارات.
وقال إن ميزة هذه السيارات أنها مزودة بتقنية جي آر بي ذات المعايير الأوروبية لافتاً إلي أن سيارات الإطفاء والمطارات سيتم إنتاجها وفقاً لمعايير يورو 6 الخاص بالإتحاد الأوروبي.
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اقتصاد

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بولندا

سيارات الطوارئ

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إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

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