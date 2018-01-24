ايران خودرو لصناعة السيارات تستعيد نشاطها في روسيا البيضاء

وتم توقيع الاتفاقية في اطار الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة وبحضور وزيري الصناعة الايراني والبيلاروسي؛ حيث تشهد المرحلة الاولي منها صناعة سيارات 'دنا' الايرانية في روسيا البيضاء.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين ايضا علي تصنيع منتجات اخري لشركة 'ايران خودرو' المصنعة للسيارات وبما يشمل سيارات 'دنا بلاس' وغيرها من المنتجات المستقبلية لدي هذه الشركة.

وتهدف الاتفاقية الي تعزيز حضور المنتجات الصناعية الايرانية في اسواق دول 'الكومنولث' ذات المصالح المشتركة بما فيها دولة روسيا البيضاء.

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