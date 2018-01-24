مهرجان الموسيقي للقوميات الايرانية في طهران

واعلنت مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة اليوم الاربعاء، انه و بالتزامن مع المعرض الدولي الحادي عشر للسياحة بطهران، وصلت العديد من المجموعات الفنية من كافة انحاء ايران إلي طهران للمشاركة في مهرجان الموسيقي لعرض التقاليد والطقوس والموسيقي والاهازيج المحلية.

ومن برامج هذا المهرجان يشار الي عزف الموسيقي والدبكات المحلية في محافظة كرمان (جنوب شرق) وسيستان و بلوجستان (شرق) و المحافظات الشمالية بما فيها كلستان والجنوبية مثل خوزستان وفارس والوسط بما يشمل محافظتي اصفهان ويزد.

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